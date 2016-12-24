Eren ŞİŞİK

Geçen sezon tüm kupaları toplayan ve ligi domine eden ancak bu sezon beklediği gibi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Koopspor yabancı transferi yapıyor. Sezon başında Sean Carter’ı alan ancak bu oyuncudan beklediği verimi alamayan Koopspor takımı bu oyuncu ile yolları ayırdı ve yerine Kıbrıs’ın güneyinde Etna Engomis forması giyen 27 yaşındaki Cliff Colimon’u transfer etmek için girişim başlattı. Gard bölgesinde sıkıntı yaşayan Koop takımı bu boşluğu Amerikalı oyuncu ile doldurmayı planlıyor. Koopspor’un kadrosunda Miroslav Cubrilo ve Pavle Boljkovac’ı tutması bekleniyor.

İlerleyen günlerde Kıbrıs’a gelecek

1.83 boyundaki oyuncunun Etna Engomis’te de iyi maçlar çıkardığı ancak takımının lige kötü başlamasından dolayı hedef küçülttüğü öğrenildi. Güney ekibinin ligde oynadığı 5 maçın 3’üne ilk 5’te başlayan Colimon’un şu anda Tunus’ta bulunduğu ve idmanlarını orada yaptığı öğrenildi. Oyuncuyla ilgili pürüzlerin de giderildiği öğrenilirken, oyuncunun ilerleyen günlerde Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.