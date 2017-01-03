Koop çekildi, MGA onay verdi

Basketbolda bugün Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Koopspor yer almama kararı üretti. Geçtiğimiz yılın şampiyon ekibi Koop gerekçe olarak Basketbol Federasyonu’nun kendilerine Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihini geç bildirdiğini ve tesadüf olarak öğrendiklerini, bunun yanı sıra ilk beşte görev yapan üç oyuncularının yurt dışında olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın ertelenmesini isteyen Koopspor’un bu talebi Federasyon tarafından kabul görmeyince adına yakışır bir mücadele olmayacağını da belirterek Cumhurbaşkanlığı’na ve federasyona kupaya katılmayacağını yazılı olarak bildirdi.

MGA katılıyor

Yaşanan bu gelişme üzerine karşılaşmanın oynanmasını isteyen Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz sezonu üçüncü olarak bitiren Mağusa Gelişim Akademisi’ni (MGA) kupa finaline davet ederken olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın adı YDÜ – MGA oldu. Normalde sezon öncesi oynanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Değirmenlik – Girne dağ yolunda yaşanan ölümlü trafik kazası nedeni ile ertelenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Nasıroğlu: “Karşılaşmanın oynanması taraftarıydık”

Konu ile ilgili olarak Yenidüzen’e açıklamada bulunan Basketbol Federasyonu başkanı Ertuğ Nasıroğlu, kendilerinin her iki kulübe de karşılaşma ile ilgili aynı zamanda haber verdiklerini, bir kulübe daha önce haber vermelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Federasyon yönetimi olarak Koopspor’un Cumhurbaşkanlığı’na maçta yer almayacağını belirtmesinin ardından karar üreterek MGA’yı karşılaşmada yer alması konusunda uygun gördüklerini kaydeden Nasıroğlu, oynanması taraftarı oldukları Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda MGA’nın olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Yalkut: “Tesadüfen öğrendik”

Koopspor ise dün başkan Talat Yalkut imzası ile yaptığı şu yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinden çekildiğini açıkladı: “Federasyon kaynaklı bir hatadan dolayı ‘Cumhurbaşkanlığı Kupası’ gibi büyük önem arz eden bir karşılaşmaya maça sayılı günler kala tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığımızın adını verdiği ve bizim için oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkabilecek kadromuzdaki ilk beş oyuncudan maalesef üç tanesi yurt dışında bulunmaktadır. Bu karşılaşmaya çıkamama endişesi taşıdığımızı, bunun da sorumlusunun biz değil federasyonun olduğunu federasyona iletmemize karşın, maçın ileriki bir tarihte oynanması talebine federasyondan anlam veremediğimiz bir şekilde olumsuz cevap almış bulunmaktayız. KKTC Basketbol Liglerinin en eski takımı olan Koopspor Kulübü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve gençliğe verdiği önemi mutlulukla takip etmekteyiz. Geçmiş yıllarda ‘Süper Kupa’ adı altında oynanan müsabakanın 2015-2016 sezonundan itibaren “Cumhurbaşkanlığı Kupası” adı altında oynanması bizlere büyük heyecan ve mutluluk katarken bu ismin ülke basketboluna ne kadar değer ve itibar kazandırdığının farkındayız.”

“Spor ve mücadele ruhuna ters düşen bir ikilem yaşatacak”

“2015-2016 sezonunda tüm kupaları kazanarak şampiyon olan takımımız, kazandığı başarıların sevincini, bu sezon başında oynanacak olan “Cumhurbaşkanlığı Kupası” karşılaşmasında mücadele edecek olmasından dolayı daha büyük bir coşku ve heyecanla yaşamıştır. Bizleri tek üzen ve endişelendiren konu bu karşılaşmada Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin geçmesidir. Ülkemizin en başarılı iki basketbol takımının “Cumhurbaşkanlığı Kupası” adı altında mevcut şartlarda maç yapması adaletsiz bir yapıda, spor ve mücadele ruhuna ters düşen bir ikilemi yaşatacaktır.”

“Katılmayacağımızı Cumhurbaşkanımıza ve federasyona ilettik”

“Gelinen noktada, karşılaşmanın Cumhurbaşkanlığımıza yakışır bir mücadelede şeklinde gerçekleşemeyeceği gerçeğinde maça katılamayacağımızı belirten yazımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik ve aynı yazının bir kopyasını da Federasyona ileterek bu maçta yer alamayacağımızı belirtmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda, kulübümüzün mağdur olmayacağı ileriki bir tarihte karşılaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise karşılaşmada yer almaktan onur duyacağımızı da belirttik.”