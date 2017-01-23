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Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda kuralar çekiliyor

Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda kuralar çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) her yıl düzenlediği Kıbrıs Kupası’nda bu sezonun 1’inci Tur karşılaşmaları bugün belli oluyor.

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) her yıl düzenlediği Kıbrıs Kupası’nda bu sezonun 1’inci Tur karşılaşmaları bugün belli oluyor. Saat 16.00’da Ahmet Sami Topcan Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimine 32 takım katılacak. K-Pet Süper Lig’in tüm takımlarının, Birinci Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta da ilk devreyi ilk 8 sırada bitiren takımlar kupada mücadele edecek. Eşleşmelerin maçları, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

 

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