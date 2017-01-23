Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda kuralar çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) her yıl düzenlediği Kıbrıs Kupası’nda bu sezonun 1’inci Tur karşılaşmaları bugün belli oluyor. Saat 16.00’da Ahmet Sami Topcan Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimine 32 takım katılacak. K-Pet Süper Lig’in tüm takımlarının, Birinci Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta da ilk devreyi ilk 8 sırada bitiren takımlar kupada mücadele edecek. Eşleşmelerin maçları, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak.