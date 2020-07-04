Konuşmak için çağırdılar soygun yaptılar

Lefkoşa'da meydana gelen ‘soygun ve darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.C.N., O.N.C., C.I.C., D.T.N., ve T.U.A., tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 5 zanlının ‘Soygun ve Darp’ suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Şaban, 2 Temmuz tarihinde saat 03.15’de Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Girne'de sakin Nijerya uyruklu Ifeanyi Charles Obıora’nın yaptığı şikayette 1 Temmuz tarihinde saat 21:30 raddelerinde Göçmenköy'de faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin park yerinde kimliği meçhul şahısların kendisini konuşmak için dışarıya çağırdıklarını ancak aralarında çıkan tartışma sonucu konu şahısların yüzüne yumruk vurup kendisini ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, adı edilenin üzerinde bulunan Iphone X Max marka siyah renk cep telefonunu boğazında takılı bulunan altın kolyeyi çekip kopartıp aldıktan sonra giymiş olduğu kot pantolonun arka cebinde bulunan 850 TL nakit parasını sağ ön cebindeki Airpod marka kulaklığını, sağ elinde takılı bulunan Rolex marka saatini ve sol cebinde bulunan Acces marka ATM kartını zorla alarak soygun suçunu işlediklerinin öğrendiğini belirtti.

Kamera görüntülerinden tespit edildiler…

Polis, 5 zanlının 3.07.2020 tarihinde incelenen kamera görüntüleri sonrasında tespit edildiklerini ancak zanlılardan ikisinin sadece diğer 3 zanlının ev arkadaşı olduklarını belirtti.

Polis, ayni gün 5 zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyleyerek, Lefke’de kalmakta oldukları ikametgâhlarında mahkeme emri ile yapılan aramalar sonrasında 1 adet Rolex marka saatin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, meselede alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin yanı sıra aranan zanlı ve emareler olduğundan zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlılar, olayla bağları olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.