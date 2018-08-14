Kontides havaalanında karşılandı

Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan Kıbrıslı Rum yelkenci Pavlos Kontides, Larnaka Havaalanı’nda karşılandı. Geçtiğimiz hafta Danimarka’nın Aarhus kentinde düzenlenen Dünya Yelken Şampiyonası’nda lazer sınıfında şampiyon olan Kontides altın madalyaya uzanmasının yanı sıra kariyerinde dördüncü kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etmişti. Kontides havaalanında yaptığı açıklamada gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kontides, 2012 Londra Olimpiyatları’nda da gümüş madalya kazanarak Kıbrıs’ın ilk yaz oyunları olimpiyat madalyasını elde etmesini sağlamıştı.