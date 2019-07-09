Konteyner devrildi, 3 araç hasar gördü

Mağusa Serbest Liman içerisinde, tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında, Mağusa Serbest Liman içerisinde, Coşkun Gümüştaş yönetimindeki TGK 891 plakalı tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Soruşturma devam ediyor.