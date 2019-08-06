Kontenjanların %57’si doldu

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Örgün Yüksek Öğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları’nı açıkladı.

Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelere toplam 8 bin 39 öğrenci yerleşti. 14 Bin 14 olan toplam kontenjandan 5 bin 978’i boş kaldı…

Doluluk oranı da % 57.35 olarak hesaplandı.

Geçtiğimiz yıla göre az düşüş var…

Geçtiğimiz yıl ise ayrılan 17 bin 801 kontenjana 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl kontenjanlara göre tercih oranı yüzdelik olarak daha yukarıda olsa da, yerleşen öğrenci sayısında azalma var.