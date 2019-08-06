Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Örgün Yüksek Öğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları’nı açıkladı. Buna göre kuzey Kıbrıs üniversitelerine Türkiye üzerinden bu yıl 8 bin 39 öğrenci gelecek.

2018 yılında 8 bin 178 TC uyruklu öğrenci ÖSYM üzerinden ülke üniversitelerini tercih ederken, bu rakam 2019 yılında az bir düşüşle 8 bin 39’a indi. Ülkeye gelen öğrenci sayısı, son dört yılki rakamların gerisinde kaldı.

BOŞ KONTENJANLAR... 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşti. 14 Bin 14 olan toplam kontenjandan 5 bin 978’i boş kaldı… Doluluk oranı da % 57.35 olarak hesaplandı. Bir başka değişle kontenjanların % 42'si boş kaldı.

YERLEŞEN ÖGRENCİDE AZALMA VAR… Geçtiğimiz yıl ayrılan 17 bin 801 kontenjana 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl kontenjanlara göre tercih oranı yüzdelik olarak daha yukarıda olsa da, yerleşen öğrenci sayısında azalma var.

YDÜ YİNE BİRİNCİ... Öğrenci yerleştirmede geçtiğimiz yıl ve bu yıl olmak üzere her iki yılda da YDÜ başı çekerken, bu yılki en büyük artışı Kıbrıs İlim Üniversitesi gösterdi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve UKÜ ise en büyük düşüşü yaşadı.

YENİDÜZEN

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Örgün Yüksek Öğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları’nı açıkladı.

Ülke üniversitelerini tercih eden TC uyruklu öğrenci sayısı geçtiğimiz yılki sayının az gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz yıl adada eğitim görmeyi tercih eden TC uyruklu üniversite öğrenci sayısı 8 bin 178 iken bu rakam 2019 yılında 8 bin 39’a geriledi.

14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşti. 14 Bin 14 olan toplam kontenjandan 5 bin 978’i boş kaldı… Doluluk oranı da % 57.35 olarak hesaplandı.

Geçtiğimiz yıl ise ayrılan 17 bin 801 kontenjana 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl kontenjanlara göre tercih oranı yüzdelik olarak daha yukarıda olsa da, yerleşen öğrenci sayısında azalma var.

Son dört yılki rakamların gerisinde kaldı

Son 12 yılda buradaki üniversitelere ‘yerleşme hakkı’ elde eden TC uyruklu öğrenci sayıları derlemesinde rakamın son dört yılın gerisine düştüğü görüldü. Buna göre; 2014 yılında 7 bin 925 olan öğrenci sayısı bu yıldan 2017 yılına dek yükselme göstererek, ardından gerilemeye başladı.

2014 yılında 7 bin 925 olan öğrenci sayısı, 2015 yılında 10 bin 759’a, 2016 yılında 11 bin 960’a çıkarken, 2017 yılında 10 bin 759’a geriledi. 2018 yılında ise bu rakam 2 bin 581 kişi eksilerek 8 bin 178’e düştü. 2019 yılında ise bu rakam 2018 yılına kıyasla az bir düşüşle 8 bin 39’a indi. Bu rakamlarla ülkeye gelen öğrenci sayısı, son dört yılki rakamların gerisinde kaldı.

Her iki yılda da YDÜ başı çekti

Öğrenci yerleştirmede her iki yılda da YDÜ başı çekerken, onu LAÜ, DAÜ, UKÜ ve GAÜ takip etti. İlk beşe giren üniversiteler arasında artış gösteren 147 öğrenci fazlasıyla sadece DAÜ oldu.

Her iki yılda da en çok öğrenci yerleştirmenin gerçekleştiği YDÜ, geçtiğimiz yıl bin 965 öğrenci kabul ederken, bu yıl rakam 148 farkla bin 817’ye geriledi.

Buna karşın Girne Üniversitesi, geçen yıldan bu yana öğrencilerini 66 farkla 496’dan 562’ye çıkardı.

En büyük artış Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden

Geçen yılki yerleştirme rakamları ile bu yılki rakamları karşılaştırıldığında ise 12 üniversiteden 7’sinin geçen yıla göre öğrenci sayısında düşüş yaşandığı görülürken, sadece 5 tanesinde artış oldu.

En büyük öğrenci yerleştirme artışı yüzde 50’nin üzerindeki oranla önce Kıbrıs İlim Üniversitesi, ardından ise Uluslararası Final Üniversitesi başı çekti. Artışta olan diğer üç üniversite arasında ise Adakent Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve DAÜ yer aldı. En az artışı ise yüzde 12,78 ile DAÜ göstererek bu yılı zararda kapamadı.

Buna göre; geçen yıl 175 öğrenci yerleştiren Kıbrıs İlim Üniversitesi, bu yıl 275’e çıkarken, bu rakamlar Uluslararası Final Üniversitesi’nde; 189’dan 292’ye, Adakent Üniversitesi’nde; 109’dan 135’e, Girne Üniversitesi’nde 496’dan562’ye, DAÜ’de ise 1,150’den 1,297’ye taşındı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve UKÜ düşüşte…

En büyük öğrenci düşüşü ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve UKÜ’de oldu.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde geçen yıl 118 olan yerleştirme sayısı bu yıl 88’e gerilerken, UKÜ’de bu rakam 1,068’den 820’ye düştü.

Bunların yanında düşüş gösteren diğer üniversiteler ise GAÜ, DAÜ, LAÜ, YDÜ, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi oldu.





SON 12 YILIN YERLEŞTİRME RAKAMLARI…

Son 12 yılda KKTC’deki üniversitelere ‘yerleşme hakkı’ elde eden TC uyruklu öğrenci sayıları şöyle:

2007: 4.896

2008: 8.143

2009: 4.273

2010: 3.940

2011: 5.063

2012: 5.798

2013: 6.929

2014: 7.925

2015: 10.759

2016: 11.960

2017: 10.795

2018: 8.178

2019: 8.039

Çavuşoğlu: Doluluk oranının artması sevindirci

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45,94 oranındayken bu yıl üniversite doluluk oranının %57,35’e yükselmesinin KKTC ve üniversiteler adına sevindirici olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“2019 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları bugün öğlen saatlerinde açıklandı. Sonuçlar incelenmiş olup geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45,94 oranındayken bu yıl üniversite doluluk oranının %57,35’e yükselmesi ülkemiz ve üniversitelerimiz adına sevindiricidir.

Birkaç gün önceki beyanatımda bu sonuçların bu şekilde çıkacağını üniversitelerimiz, YÖDAK ve ekibimle yaptığımız çalışmalarda öngörmüştüm. Kısa zamanda çok çalışarak YÖK ile yaptığımız bilimsel ve sonuç odaklı çalışmaların bu sonucu doğuracağına inanmıştık.

Görevi devraldığımızda üniversite otoriteleriyle yaptığımız toplantılarda bu yıl yerleştirme rakamlarının geçen yılın çok altında geleceği beklenirken, kısa vadede YÖK ile ekibimin yaptığı disiplinli ve özverili çalışmaların sonucu olarak, lisans alanında 5 bin 992 öğrenci yerleşme alırken, ön lisans alanında 2 bin 47, toplamda ise KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 8 bin 39 olmuştur.

Bu sayılara ülkemizde kampüsü bulunan ODTÜ KKTC ve İTÜ KKTC yerleşme sayıları da eklendiğinde 8 bin 689 rakamına ulaşılmaktadır. YÖK ile olan çalışmalarımız devam etmekte olup ‘ek yerleştirme’ sonuçlarına yönelik olarak atacağımız adımların olumlu yansımaların olacağını düşünmekteyiz. Yukarıda ifade ettiğimiz rakamın daha da artacağını ifade etmek isteriz.

YÖK ile birlikte yaptığımız çalışmaların sonucu olarak geçen yıl 9 bin 623 kontenjan boş kalırken bu rakamın bu yıl 5 bin 978’de kalması sağlanmıştır.

YKS sonuçlarının başta ülkemize, üniversitelerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder; tercihlerden önce yaptığımız çalışmaları protokol ile somuta dönüştürülmesinde özverili ve samimi yaklaşımıyla katkı sağlayan başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkür eder, iki ülke arasındaki ilişkilerimizi geliştirme hedefimize yönelik ekonomik ve akademik çalışmaların özverili bir şekilde devem edeceğini vurgulamak isteriz.” (tak)