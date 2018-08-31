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'Kontak kapatma' eylemi olaysız sona erdi

'Kontak kapatma' eylemi olaysız sona erdi

Başbakanlık önünde yapılacağı duyurulan 'kontak kapatma' eyleminde kısa süreli gerginlik yaşandı

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Sosyal medya üzerinden bir araya gelen bazı yurttaşlar, başbakanlık önünde eylem yaptı. Sinirlerin gergin olduğu eylemde, ekonomik krizden en fazla özel sektör çalışanların mağdur olduğuna dikkat çekilerek, hükümete ve sendikalara eleştiriler yapıldı. 

Başbakanlık önünde yapılacağı duyurulan 'kontak kapatma' eyleminde kısa süreli gerginlik yaşandı. Başbakanlık önüne gelmek isteyen iki otobüsün girişine izin verilmedi, polis yolun trafiğe kapanabileceğini söyledi.

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"Kontak Kapatma" eyleminde bazı yurttaşlar araçlarını Başbakanlık önüne bıraktı.

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Ayrıntılar gelecek

 

Fotoğraflar Ayşe Güler

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