'Kontak kapatma' eylemi olaysız sona erdi

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen bazı yurttaşlar, başbakanlık önünde eylem yaptı. Sinirlerin gergin olduğu eylemde, ekonomik krizden en fazla özel sektör çalışanların mağdur olduğuna dikkat çekilerek, hükümete ve sendikalara eleştiriler yapıldı.

Başbakanlık önünde yapılacağı duyurulan 'kontak kapatma' eyleminde kısa süreli gerginlik yaşandı. Başbakanlık önüne gelmek isteyen iki otobüsün girişine izin verilmedi, polis yolun trafiğe kapanabileceğini söyledi.

"Kontak Kapatma" eyleminde bazı yurttaşlar araçlarını Başbakanlık önüne bıraktı.

Ayrıntılar gelecek

Fotoğraflar Ayşe Güler