Konser, yarışma ve özel etkinliklerle Pulya Festivali…

Geleneksel Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihleri arasında bu sene yine eğlenceli etkinlikleri ve ünlülerin konserleri ile birçok kişiyi Yeniboğaziçi’nde buluşturacak.

Haluk Levent, Melek Mosao, Turan Şahin konser verecek, festivalde Yeniboğaziçi Belediye Korosu de sahne alacak.

Festivalde Aytotoro Tavası yemek yarışması da yapılacak.

Ödüllü ‘En güzel balkon ve bahçe yarışması’…

En güzel Balkon ve bahçe yarışmasında ise kazanan kişilere para ödülü verilecek. Bu yarışmaya katılım tarihi 9 Ağustos’a kadar sürecek. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin balkon ve bahçe resimlerini Yeniboğaiçi Belediyesi teslim etmesi gerekiyor.