Konaklama arttı, doluluk oranı düştü

Ayşe GÜLER

Turizm sektöründe Ocak ila Mart aylarında, faaliyet gösteren 139 tesiste 226 bin 177 kişi konakladı. Konaklayan kişi sayısında 2017 yılının aynı dönemine göre %1.6 artış olsa da ‘doluluk’ oranlarındaki %1.7 gerileme Turizm Planlama Dairesi’nin resmi kayıtlara geçti.

Turizm Planlama Dairesi’nin resmi verilerine göre; ilk 3 ayda 226 bin 177 kişi konakladı, turistik tesislerin doluluk oranı %41.7 olarak belirlendi.

Konaklayan kişi sayısı %1.6 arttı…

Daire’nin ilk 3 aylık istatistik verileri, detaylarla sektör bilgilerini ortaya koydu.

Resmi verilere göre; turistik tesislerde konaklayan kişi sayısında yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 oranında artış yaşandı.

Konaklayan kişilerin uyrukları incelendiğinde ise ‘diğer yabancı’ uyruklular hariç, TC ve KKTC uyruklu kişilerin sayısının yükseldiği görüldü.

2017’nin ilk 3 ayında 146 bin 126 olan otellerde konaklayan TC uyruklu kişi sayısı bu yılın aynı döneminde %10 artışla 160 bin 730’a yükseldi.

Aynı şekilde KKTC uyruklu kişi sayısı 8 bin 337’den yüzde 3.3 artışla 8 bin 612 oldu.

Diğer yabancı uyruklu kişiler ise 68 bin 58’den 56 bin 835’e geriledi.

RESMİ VERİLER… Turistik konaklama tesisleri ‘doluluk’ oranında geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre %1.7 gerileme, %42.4’den %41.7’e düşüş…

Mart ayında kumarhaneli tesislerdeki doluluk oranı %50.6, kumarhanesi olmayan turistik tesislerdeki doluluk oranı % 49.2.

139 tesiste 226 bin 177 kişi konakladı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre konaklayan kişi sayısı yüzde 1.6 arttı.

Turistik tesislerde konaklayan TC uyruklularda % 10, KKTC uyruklularda %3 artış oldu.

Doluluk da %1.7 gerileme…

Konaklayan kişi sayısında artış yaşansa da turistik konaklama tesislerindeki ‘doluluk’ oranında geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre %1.7 gerileme yaşandığı kayıtlara geçti.

2017’nin ilk 3 ayında %42.4 olan otellerin doluluk oranı, bu yılın aynı döneminde %41.7 olarak belirlendi.

Turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranı aylık incelendiğinde ise yaşanan dalgalı seyrediş resmi verilere yansıdı.

Buna göre; Ocak ayında %37.1 olan doluluk oranı, Şubat’ta çok az artışla %37.5’e yükseldi. Mart’ta ise bu rakam %50.2’ye ulaştı.

Mart ayında otellerin doluluk oranında yaşanan artış, geçtiğimiz yıla kıyasla görülen gerilemeye engel olamadı. 2017’de Mart ayındaki doluluk oranı %55.3 olarak belirlenmişti.

Turistik bungalovlar ilk sırada…

Resmi verilerde faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ve yatak kapasitelerinin sınıflara göre dağılımı paylaşıldı.

Buna göre; faaliyette olan 139 tesisin 25’in turistik bungalov, 21’inin turistik pansiyon olduğu belirlendi.

19 adet 5 yıldızlı otel, 12 bin 552 yatak kapasitesi…

Sektörde 19 adet 5 yıldızlı otelin 12 bin 552 yatak kapasitesi ile hizmet verdiği kayıtlara geçti.

Bununla birlikte 5 adet 4 yıldızlı otel, 15 adet 3 yıldızlı otel, 18 adet 2 yıldızlı, 14 adet 1 yıldızlı otel bulunuyor.

Diğer tesislerin dağılımı şöyle: II. Sınıf T.K:3, butik otel: 6, özel bölgeli otel: 1, apart otel: 3, yöresel ev:3, turistik konut:3, henüz sınıflandırmayıp, faaliyette olan tesisler:1, henüz sınıflandırılmayıp tadilatta olan tesisler:2.”

En fazla Girne’de…

Verilerde; faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımına da yer verildi.

Girne’de 15 bin 337 yatak kapasitesi ile 86 tesisin sektör içerisinde %70 paya sahip olduğu görüldü.

Bununla birlikte İskele’de 29 tesisin 3.886 yatak kapasitesi ile %18, Mağusa’da 12 tesisin 1.710 yatak kapasitesi ile %8, Lefkoşa’da ise 7 tesisin 820 yatak kapasitesi ile sektörde %4 paya sahip oldukları kayıtlara geçti.

En yüksek Mağusa, en düşük Güzelyurt…

Verilerde; Mart 2018'de en fazla Mağusa, en düşük de Güzelyurt bölgesindeki turistik tesislerin dolu olduğu görüldü.

Mağusa’daki turistik tesislerin doluluk oranı %76,6 olarak belirlenirken, bunu sırasıyla %52,3 ile Girne, % 44,7 ile Lefkoşa, % 29,5 ile İskele, % 7,8 ile Lefke ve % 3,1 dolulukla da Güzelyurt bölgesi takip etti.

Kumarhaneli oteller daha dolu!

Mart ayındaki turistik konaklama tesislerindeki, kumarhaneli ve kumarhanesi olmayan tesislerin doluluk oranı da karşılaştırıldı.

Bu bağlamda; çok az bir farkla kumarhaneli tesislerin önde olduğu görüldü.

Mart ayında kumarhanesi olmayan turistik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 49.2 iken, kumarhaneli tesislerdeki oran ise yüzde 50.6 oldu.