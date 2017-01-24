Komşular rakip oldu
Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Tur eşleşmeleri dün gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Koopbank'ın üstlendiği Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinin tamamının seri başı olarak katıldığı, Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Grup’ta ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayan takımların da yer aldığı kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi.
İlginç eşleşmeler
Kıbrıs Kupası 1. Tur kura çekimini ilginç eşleşmelere rakip oldu. 16 eşleşmenin 5 tanesinde komşu takımlar birbirleri ile eşleşti. Özellikle Mormenekşe ile Yeni Boğaziçi’nin aynı ligde yer almamalarına rağmen kupada eşleşmeleri dikkat çekti. Akova ile Mağusa Türk Gücü’nün rakip olduğu kura çekiminde ayrıca Doğancı – Lefke, Gönyeli – Gençlik Gücü ve Tatlısu – Türk Ocağı eşleşmeleri yaşandı.
Liderler eşleşti
K-Pet Süper Lig lideri Yenicami kupanın ilk turunda K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup lideri Merit Alsancak Yeşilova ile eşleşti. Süper Lig’de devreyi ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya ise Esentepe ile rakip olurken, üçüncü sırada yer alan Doğan Türk Birliği’nin rakibi Mesarya oldu.
Karşılaşmalar 1 Şubat’ta
KTFF karşılaşmaların 1 Şubat Çarşamba günü oynanacağını açıklamıştı. Ancak aynı sahayı kullanan takımların da aynı gün ev sahibi olarak maçlarının olmasını göz önünde bulunduracak olan KTFF, karşılaşmaları ona göre düzenleyecek. Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Tur eşleşmeleri şöyle:
KOOPBANK KIBRIS KUPASI 1. TUR EŞLEŞMELERİ
Ozanköy - Değirmenlik
Yenicami - Merit A. Yeşilova
GAÜ Çetinkaya - Esentepe
K.Kaymaklı - Lapta
Girne Halk Evi - Gençler Birliği
Akova - Mağusa Türk Gücü
Baf Ülkü Yurdu - Göçmenköy
Mormenekşe - Yeni Boğaziçi
Doğancı - Lefke
Gönyeli - Gençlik Gücü
Tatlısu - Türk Ocağı
Serdarlı - Dumlupınar
Binatlı - Mehmetçik
Düzkaya - Cihangir
Mesarya - Doğan Türk Birliği
Yalova - Maraş