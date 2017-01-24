Komşular rakip oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Koopbank'ın üstlendiği Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinin tamamının seri başı olarak katıldığı, Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Grup’ta ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayan takımların da yer aldığı kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi.

İlginç eşleşmeler

Kıbrıs Kupası 1. Tur kura çekimini ilginç eşleşmelere rakip oldu. 16 eşleşmenin 5 tanesinde komşu takımlar birbirleri ile eşleşti. Özellikle Mormenekşe ile Yeni Boğaziçi’nin aynı ligde yer almamalarına rağmen kupada eşleşmeleri dikkat çekti. Akova ile Mağusa Türk Gücü’nün rakip olduğu kura çekiminde ayrıca Doğancı – Lefke, Gönyeli – Gençlik Gücü ve Tatlısu – Türk Ocağı eşleşmeleri yaşandı.

Liderler eşleşti

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami kupanın ilk turunda K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup lideri Merit Alsancak Yeşilova ile eşleşti. Süper Lig’de devreyi ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya ise Esentepe ile rakip olurken, üçüncü sırada yer alan Doğan Türk Birliği’nin rakibi Mesarya oldu.

Karşılaşmalar 1 Şubat’ta

KTFF karşılaşmaların 1 Şubat Çarşamba günü oynanacağını açıklamıştı. Ancak aynı sahayı kullanan takımların da aynı gün ev sahibi olarak maçlarının olmasını göz önünde bulunduracak olan KTFF, karşılaşmaları ona göre düzenleyecek. Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Tur eşleşmeleri şöyle:

KOOPBANK KIBRIS KUPASI 1. TUR EŞLEŞMELERİ

Ozanköy - Değirmenlik

Yenicami - Merit A. Yeşilova

GAÜ Çetinkaya - Esentepe

K.Kaymaklı - Lapta

Girne Halk Evi - Gençler Birliği

Akova - Mağusa Türk Gücü

Baf Ülkü Yurdu - Göçmenköy

Mormenekşe - Yeni Boğaziçi

Doğancı - Lefke

Gönyeli - Gençlik Gücü

Tatlısu - Türk Ocağı

Serdarlı - Dumlupınar

Binatlı - Mehmetçik

Düzkaya - Cihangir

Mesarya - Doğan Türk Birliği

Yalova - Maraş