“Komplo mu, dandik test kiti mi?”

Coronavirüse yakalanan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın test kitlerini sorguladı, bakanlığa seslendi, “Elinizdeki bu test kitleri dandik. Ölü hücre ile canlı virüsü birbirinden ayıramıyor” dedi.

Özel bazı kurumlarda kendisi için yaptırdığı testlerin negatif çıkmasına rağmen bakanlığın yaptırdığı testlerde “düşük pozitif” çıkmasını eleştiren Arıklı “Bu test kitlerini size kim kaça kakaladı ise bunun hesabını soracağız” dedi.

İşte Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı:

,KOMPLO MU, DANDİK TEST KİTİ Mİ?

Yakındoğunun çift negatifinden sonra Kolan Hastahanesi ve Etik Hastahanesinde yaptırdığım testler de negatif çıktı.

Yetmedi Amerikan Sağlık Örgütünün onayladığı tek test kiti de negatif verdi.

Ama Bakanlık hala Düşük Pozitif iddiasında... "Bana komplo kurdunuz ve seçim kampanyasından beni uzak tutmak istiyorsunuz" demeyeceğim. Çünkü Bakanlıktaki ve Hastanede ki sağlık ekibine güveniyorum. Laboratuvarda çalışan iki hemşire yakın akrabam.

Diyeceğim tek şey şu; Elinizdeki bu test kitleri dandik. Ölü hücre ile canlı virüsü birbirinden ayıramıyor. Bu test kitlerini size kim kaça kakaladı ise bunun hesabını soracağız...