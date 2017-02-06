“Komite’nin değil, Töre’nin Raporu!”

Meltem SONAY

İki UBP, iki CTP, bir DP’li Milletvekili üyeden oluşan Kıbrıs Türk HavaYolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, Zorlu Töre’nin Başkanlığı’nda çalışmalarını ‘tamamladı’.

Uzun süredir, birkaç defa kurulup süresi de uzatılan Geçici ve Özel Komite, ilk kez rapor aşamasına gelmesine karşın, ‘oylanan’ RAPOR ‘tartışma’ yarattı.

İçtüzüğe göre RAPOR hazırlanması için, komitenin araştırmanın sonuçlandığına oylayarak karar vermesi ve raporun Komite Başkanı ve Başkan Vekili’nce hazırlanması gerekiyor.

27 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanakları, araştırmanın henüz tamamlanmadığını ortaya koyduğu gibi, Komitenin Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, raporun hazırlanışında olmadığı gibi, OYLANAN RAPORU OKUMADIĞINI bile ifade ediyor.

UBP’li Komite Başkanı Zorlu Töre, KTHY ile ilgili ‘apar topar’ bir rapor hazırladı… Komite üyelerinin dahi okumadığı raporu OYLATTI…

“Tek yanlı, önemli verilerin yer verilmediği bir rapor”

Komiteye ait tutanaklar da, komitenin çalışmaların tamamlandığına ilişkin ortak bir karar olmadığını gösterdiği gibi, ne Komite’nin Başkan Vekili’nin, ne de diğer üyelerin hazırlanan raporu okuduğunu ortaya koyuyor.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, raporun usulüne uygun hazırlanmadığı gibi ‘Tek yanlı, komite çalışmalarında dinlenen birçok uzmanın verdiği hiçbir önemli verinin yer verilmediği’ de bir rapor olduğunun altını çiziyor.

Özdenefe, KTHY’nin uçuşlarının sonlanması ve kapanması nedenlerini araştırmak için kurulan komite raporunda, esas şirketi kapatan tavsiye süreci, öncesi ve sonrasının da hiç yer almadığını vurguluyor.

“Komite’nin videosu USULSÜZLÜĞÜ ortaya koyuyor!”

Başkanlığını UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin yaptığı, DP Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı, UBP Milletvekili Ersin Tatar ve CTP Milletvekili Ari Albayrak’ın üyesi olduğu komitenin Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite toplantısının ardından tutanakları talep ettiğini ancak tutanaklar hazır olmadığı için Komite toplantısına ait video kaydını aldığını belirtti, video kaydında sürecin usulüne uygun yapılamadığının da üyeler arası diyaloglardan açıkça ortaya çıktığını vurguladı, yaşanan süreci aktardı.

ÖZDENEFE KOMİTE’NİN VİDEO KAYDINDAN AKTARIYOR: -“Ersin Tatar, ‘Hafta sonu götürelim okuyalım, sonra Pazartesi oturup bitirelim’ derken, bana hak verdiğini, 14 sayfalık raporu okumadığımızı yineliyor.” -“Ersin Tatar ‘Açıkçası okumak isterdim’ derken, Zorlu Töre raportörlerden bu konuşmaları yazmamasını da istiyor.” -“Hüseyin Alanlı, ‘Raporlarda geçen rakamlar doğru mu’ diye sorarken, ‘Oylayacağız bir nokta hata bulunursa yandık’ da diyor… “ -“Zorlu Töre, Ersin Tatar ve Hüseyin Alanlı’ya ‘Keşke okuduk deseydiniz’ derken, Alanlı da, ‘Okumadık, gerçekten okumadık… Okumadım, incelemedim’ diyor.” -“Biz komiteden ayrıldıktan sonra Zorlu Töre raportörden raporun sonuç kısmını süratle okumasını istiyor. Rapor okunurken Ersin Tatar, ‘Yani biz gittik bunları inceledik mi, bunları kim söyledi’ diye soruyor, Zorlu Töre ise ‘Hasan Taçoy söyledi’ diyor.” -“UBP’li ve DP’li vekiller içinde ne olduğunu bilmedikleri raporu oyluyorlar, Ersin Tatar, ‘şirket kapandı boşverin’ diyor”.

“ÖN TASLAK çalışması bir birden RAPORA dönüştü”

Özdenefe, 27 Aralık 2016 tarihli Komite toplantısında, Başkan Zorlu Töre’nin, o günkü toplantıda dinlenen eski Murakıp’ı yeniden dinleme arzusunu beyan ederken, o günkü toplantıya rahatsızlığı nedeniyle katılamayan davetliyi de yeniden çağırma istemini belirttiğini de aktarıyor. Özdenefe, bunun komitenin resmi tutanaklarına da geçtiğini vurguluyor.

Komite tutanaklarında, 10 Ocak’a kadar dinleme süresi olduğunu ifade eden Töre, bir özet yapma istemini belirtirken, Komitenin Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ise özeti görme istemini vurguluyor.

Özdenefe’nin ifadeleri şöyle:

“Bu süre içerisinde zaman kaybetmeme açısından rapora bir giriş yapılması ve o güne kadar katılımcıların ifadelerinde oluşan bir özetin yapılması için fikir birliğine varıldı. Yapılacak bu özetin bana da maille gönderilmesini istedi.

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle bir ön taslak yapılmasında hem fikir olundu ancak çalışmaların tamamlandığına karar verilmedi. Zaman darlığından dolayı yapılan ÖN TASLAK çalışması, birden bir RAPORA dönüştü. Üstelik istediğim halde ‘teknik hata oldu’ denilerek bana hiç gönderilmedi”.

“Açıkça rapora girmesini istediğim veri ve ifadeler olduğunu aktarmama karşın…”

“Bir sonraki toplantı için 10 Ocak’ta bir araya gelen komite, Pazartesi gün yeniden toplanma kararı alırken, talep üzerine sunulan Ahmet Derya ve Nüvit Tulumbacı’nın hazırladığı ve hemfikir olduğum raporun yanı sıra, bazı katılımcıların ifadelerinin de rapora girmesini açıkça istedim ve ifade etti. Bana tamam denmesine karşın, planlanan Pazartesi günü komite çağırmayan Başkan Zorlu Töre, Komite’yi ‘gayrı resmi’ Salı günü topladı.”

Raporu okuyan tek kişi Zorlu Töre!

“Zorlu Töre, Salı günü toplanan Komite’de Rapor’un oylanacağını söylediğinde itirazlarımızı ortaya koyduk. Başkan Vekili olarak benim rapor hazırlanmasında bulunmam gerekirken, OYLAMADAN ÖNCE RAPORU HİÇ GÖRMEDİM.

Ne Komite Başkan Vekili olarak ben, UBP ve DP’li Komite Üyeleri dahil ne de diğer Komite üyeleri raporu gördü.

Ham şeklinin gönderilmesi ve üzerinde çalışmamız gerektiğini ifade etmeme karşın hazırlanan TASLAK bize gönderilmedi”.

“Aylardır istediğim evrakları dahi okuyamadım”

Nisan ayından bu yana istediği evrakların, oylamanın yapılmak istendiği günden önceki gece kendisine ulaştırıldığını ve onları dahi okumaya fırsatı olmadığını belirten Özdenefe, Zorlu Töre’nin hiçbir şekilde oylamanın ertelenmesini kabul etmediğini vurguladı.

“Rapor teknik hatadan değil, bilinçli bir şekilde gönderilmedi”

Komite toplantısının ardından tutanakları talep ettiğini ancak tutanaklar hazır olmadığı için Komite toplantısına ait video kaydını aldığını belirtti, video kaydında sürecin usulüne uygun yapılamadığının da üyeler arası diyaloglardan açıkça ortaya çıktığını vurguladı.

Özdenefe’nin açıklamaları şöyle:

“Video izlendiğinde görüldü ki taslağın bize gönderilmemesi ‘hata’ değil tamamen bilinçli bir eylemdir. Arif Albayrak’la ben komiteden ayrıldıktan sonraki konuşmalar her şeyi ortaya koyuyor.”

Ersin Tatar ‘Okumadık’ diyor, Zorlu Töre raportörlerden konuşmaları yazmamalarını istiyor…

“Ersin Tatar, ‘Hafta sonu götürelim okuyalım, sonra Pazartesi oturup bitirelim’ derken, bana hak verdiğini, 14 sayfalık raporu okumadığımızı yineliyor. Ersin Tatar ‘Açıkçası okumak isterdim’ derken, Zorlu Töre raportörlerden bu konuşmaları yazmamasını da istiyor.

Hüseyin Alanlı, ‘Raporlarda geçen rakamlar doğru mu’ diye sorarken, ‘Oylayacağız bir nokta hata bulunursa yandık’ da diyor…

Zorlu Töre, Ersin Tatar ve Hüseyin Alanlı’ya ‘Keşke okuduk deseydiniz’ diyor…

Zorlu Töre, Ersin Tatar ve Hüseyin Alanlı’ya ‘Keşke okuduk deseydiniz’ derken, Alanlı da, ‘Okumadık, gerçekten okumadık… Okumadım, incelemedim’ diyor.”

Özdenefe, sonuç bölümünden 3 paragraf okunan 14 sayfalık raporun kendileri komiteden ayrıldıktan 14 dakika sonra ‘OKUNMUŞ’ addedilerek oylandığına da vurgu yaptı.

Özdenefe komitede yaşananları aktarmaya şöyle devam ediyor:

“Biz komiteden ayrıldıktan sonra Zorlu Töre raportörden raporun sonuç kısmını süratle okumasını istiyor. Rapor okunurken Ersin Tatar, ‘Yani biz gittik bunları inceledik mi, bunları kim söyledi’ diye soruyor, Zorlu Töre ise ‘Hasan Taçoy söyledi’ diyor. UBP’li ve DP’li vekiller içinde ne olduğunu bilmedikleri raporu oyluyorlar, Ersin Tatar, ‘şirket kapandı boşverin’ diyor”.

“Şerh düşebileceğimiz kadar bile bilgimiz yoktu!”

Komite’nin Başkan Vekili Özdenefe, Arif Albayrak’la birlikte oylama aşamasına gelen raporu okuyup oy doğrultusunu belirtme veya şerh düşme aşamasına gelinemediğini vurgulayıp raporun oylamasına katılmayacaklarını belirterek oylamadan önce komiteden ayrıldıklarını yinelerken, komiteye ilişkin kayıtların da USULSÜZLÜĞÜ ortaya koyduğuna vurgu yapıyor.