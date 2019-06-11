Komiteler yeniden oluşturuldu

Ayşe GÜLER

Yeni hükümetin oluşmasının ardından, Meclis komitelerinde görev yapacak yeni isimler de belirlendi.

Buna göre; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu yerine Özdemir Berova atandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu yerine Oğuzhan Hasipoğlu görevlendirildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde UBP Milletvekili Özdemir Berova geri çekildi, yerine UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde UBP Milletvekili Ali Pilli yerine UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli yerine CTP Milletvekili Salahi Şahiner atandı.

Bununla birlikte Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de UBP Milletvekili Hasan Taçoy yerine UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner yerine CTP Milletvekili Erkut Şahali, Halkın Partisi Milletvekili Hasan Büyükoğlu yerine Halkın Partisi Jale Refik Rogers görevlendirildi.

Sayıştay Komitesi’nde ise CTP Milletvekili Armağan Candan geri çekildi yerine CTP Milletvekili Salahi Şahiner görevlendirildi.