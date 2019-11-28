Komitedeki 10 günlük bütçe maratonu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 10 günlük bütçe maratonunu bugün tamamladı.

8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Tarım Bakanlığı bütçesine yapılan 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kuruldaki görüşmeleri 9 Aralık’ta başlayacak, 20 Aralık’ta tamamlanacak.

MALİYE’DEN EĞİTİME AKTARILDI

Komite, öğleden sonra Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 162 milyon 116 bin 900 TL’lik bütçesini görüştü. Bakanlığın öngörülen bütçesinde bir buçuk milyonluk düşüşe gidildi. Bu miktar Eğitim Bakanlığı’na aktarıldı.

Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 160 milyon 616 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Maliye Bakanlığı’nın ardından Gelirler Bütçesi görüşüldü, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlandı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylandı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖZDENEFE: "MALİYE BAKANLIĞI’NIN BÜTÇE AÇIĞI RAKAMLARINA YÖNELİK PLANI NE?"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, maliye politikalarının önemine işaret etti.

Özdenefe, turizm sektöründe 2 milyon turist hedefinin belirtildiğini ancak pazarlama ve tanıtım kalemlerinde düşüş görüldüğünü söyledi.

Bütçe açığı rakamlarına değinen Özdenefe, Maliye Bakanlığı’nın buna yönelik planının ne olduğunu sordu.

Açığın Türkiye’den gelecek kaynaklarla beslenmesinin öngörüldüğünü söyleyen Özdenefe, hükümetin ve özellikle başbakanın birçok kez hükümete gelerek, protokolü imzalayacaklarını dile getirdiğini hatırlatarak, şu anda hangi aşamada olunduğunun açıklanmasını istedi.

Özdenefe, 1.4 milyarlık rakamla ilgili herhangi bir mutabakat görmediklerini söyleyerek, çalışmaların hangi aşamada olduğuna yönelik bilgi talep etti.

KIB-TEK’e jeneratör alımı konusu ve grevlere değinen Özdenefe, bu noktadaki planlamaların ne olduğunu, jeneratörlerin alınıp alınamayacağını sordu.

Aksa’nın borç muafiyeti konusuna değinen Özdenefe, UBP Milletvekili Sunat Atun’un bu konudaki açıklamalarını anımsatarak, bakanın bu konudaki görüşlerini sordu.

Türkiye’den gelen kaynak dışında bütçe açığının kapatılmasına yönelik bir plan olmadığını dile getiren Özdenefe, özellikle maliye ve başbakanlıktaki sözleşmeli personel artışın nedenlerini sordu.

Özdenefe, hükümetin popülist yaklaşımlardan uzak durarak, bütçe disiplinine uymasını beklediklerini söyledi.

ŞAHİNER: "KIB-TEK İÇİN YATIRIM DESTEK FONU OLUŞTURULACAK MI?"

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, meclisten geçen Kamu Maliye Denetim ve Kontrol Yasası’nın yürürlüğe girmesi için yasa ve tüzük değişiklikleri gerektiğini söyleyerek, bu konuda takvimlendirmenin nasıl olacağını sordu.

Üretim yapan sektörlerin teşviklendirmeden daha fazla pay alması gerektiğine inanç belirten Şahiner, bunun istihdamın da artırılmasına yarayacağını söyledi.

Şahiner, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılacak yatırımın devlet kasasına katkı getireceğini belirtti.

Otellerin vergi ödeme noktasında sıkıntılar yaşandığını söyleyen Şahiner, casinolu işletmelerin daha ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Şahiner, KIB-TEK için yatırım destek fonu oluşturulup oluşturulamayacağını sordu.

Medyaya yapılan transferlerde tadil ödeneğinin sıfır olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Şahiner, bunun nedeninin açıklanmasını istedi.

TOROS: “İYİ HABER İÇ BORCA YÖNELİK ÖDEMELERİN BAŞLAMASIDIR”

CTP Milletvekili Fikri Toros, KKTC Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın programlandığı gibi tamamlanmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Toros, bütçenin, olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde hazırlandığı kanaatinde olduğunu belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Bütçesi görüşülen kurumların yetkililerinin de bütçenin yetersiz olduğunu dile getirdiğini söyleyen Toros, bütçenin yetersiz olduğunun, ekonomiyi küçülteceğinin, dar ve sabit gelirliyi fakirleştireceğinin bütçe toplantılarına katılan herkes tarafından dile getirildiğini belirtti.

Bütçeden yapılan tüm harcamaların belirlenmiş ekonomik hedeflere ulaşacak şekilde planlanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Toros, mali disiplini optimize etmek ve kalıcılaştırmak gerektiğini söyledi.

Toros, bütçenin büyük bölümünün devlet çalışanlarının maaşına gittiğini belirterek, devlet bütçesinden yapılan alımların önemine işaret ederek, alımların ekonomik etkilerinin önceden planlanması gerektiğini ifade etti.

Fikri Toros, devletin yaptığı alımların yerli üretime destek olmasının kriterler arasında yer alması gerektiğini söyleyerek, bunun söz konusu sektörlerde gelişime ve dış pazarlara erişimi artırma potansiyelini artırmasına katkı sağlayacağını belirti.

Kamu borç stoğunun Haziran 2019’un ortaları itibariyle 8.1 milyar TL, dış borcunun 22.3 milyar TL toplam rakamın 30.4 milyar TL olduğunu, bu rakamın uluslararası kabul edilen standartların iki katı olduğunu söyleyen Toros, “Bu bizi endişelendiriyor. İyi haber iç borca yönelik ödemelerin başlamasıdır” dedi.

Mali disiplinin sürdürülebilir olmasının önemine işaret eden Toros, harcamaların gelirlerin önüne konmaması temennisinde bulundu.

KKTC’nin resmi nüfusunun 377 bin olarak açıklandığını dile getiren Toros, bütçe rakamlarının resmi nüfusa bölündüğünde kişi başına düşen rakamın 24 olduğunu ancak ülkede bunun iki üç katı de facto nüfus bulunduğunu ve bu insanlara bedava devlet hizmeti verildiğini kaydetti.

Toros, başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere vatandaş olmayan kullanıcının aldığı hizmetler için ücret ödemesinin şart olduğunu söyledi.

NAMİ: “BAZI ADIMLARI DOĞRU ATABİLİRSEK BU ÜLKE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNE DURABİLİR”

CTP Milletvekili Özdil Nami, ülkemiz ekonomisinin ciddi reforma ve hızlı değişime girmesi gerektiğini söyleyerek, buna yönelik dörtlü koalisyon hükümeti döneminde hazırlanan bazı uygulamaları anlattı.

Vergi muafiyet ve istisnalarının güncellenmesi, lüks tüketimden uzaklaştırıp yatırıma yönlendirecek vergi politikalarının şekillendirilmesi gerektiğini söyleyen Nami, gazino ve bet ofisleriyle üniversitelerin vergilendirilmesine yönelik değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bunları denetleyecek insan kaynağına da ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Nami, bütçede buna yönelik bir çalışma görmediğini, yeni bir anlayışa götürecek bir planlamaya rastlamadığını kaydetti.

Ülkede 50 bine yakın yabancı işçi çalıştığını, gençlerin işsizlik oranının ise yüzde 18,6 olduğunu söyleyen Nami, “Bir şeyleri yanlış yapıyoruz” dedi.

Nami, kayıt dışı ekonominin ciddi büyüklükte olduğunu, bunların üzerine gitmek gerektiğini söyledi.

Para birliğine gitmenin maliyeti olan bir konu olduğunu dile getiren Nami, TL kullanmanın ülke ekonomisine etkisinin ne olduğunun iyice incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile imzalanan protokole değinen Nami, vatandaşın günlük hayatına dokunacak hibenin 310 milyon TL olduğunu ve bu rakamın ekonomide farklı açılımlarla da yaratılabilecek bir kaynak olduğunu söyledi.

Nami, “Bazı adımları doğru atabilirsek bu ülke kendi ayakları üzerine durabilir” dedi.

KORAHAN: "AKSA’YA YAPILAN AF KONUSU GÜNDEMİMİZDE”

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, AKSA’ya yapılan af konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi.

Gümrük Dairesi’nden belge beklediklerini söyleyen Korahan, evrakların geciktiğini kaydetti. Korahan, hukuki görüş konusunda da Sayıştay’ın denetlediği kurumlara yol gösterici rolleri olduğunu belirtti.

Korahan, “Bizi siyasete bulaştırmasın vekiller. Sayıştay, Anayasal bağımsız bir kuruluştur” dedi.

AMCAOĞLU: "İÇ BORCUN ÖDENMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR"

Konuşmaların ardından söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tabu haline gelmiş konulara değinildiğini ve iç borcun ödenmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Amcaoğlu, gümrüğün kontrol altına alınması gerektiğini, buna yönelik adımların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Dış kurul tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilir hale geleceğini dile getiren Amcaoğlu, vergi ve KDV’ler konularında adımlar atılacağını söyledi.

Amcaoğlu, otomasyon sağlar mevzuatı çağdaş hale getirebilirlerse mahalli gelirlerde artış yakalanabileceğini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana avans almadıklarını ve iç borçlanmaya gitmediklerini dile getiren Amcaoğlu, devletin maaş, burs, taşımacılık ödemelerinin tamamına yakınının ödendiğini söyledi.

Maaş konusunun gündeme gelmediğini belirten Amacaoğlu, denetimden kaçmadıklarını kaydetti.

KIB-TEK ile mahsuplaşmanın tamamlanmasının bu hafta Bakanlar Kurulu gündemine geleceğini söyleyen Amcaoğlu, muhalefetten de destek beklediklerini belirtti.

Amcaoğlu, Türkiye ile yapılan üç yıllık protokollerin finansman ve know how içeren eylemlerden oluştuğunu kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, 15 tane otel izninin önceki hükümet döneminde verildiğine işaret ederek, casino üzerinden politika üretilmesini eleştirdi.

Yatırım başlıklarında bir önceki yıla göre yüzde 20.68’lik fark olduğunu söyleyen Amcaoğlu, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki sorunların dile getirildiğini ancak toplumsal fayda sağlayacak adımların da eleştirildiğine işaret etti.

Amcaoğlu, ülkeyi seven hayırseverlerin önümüzdeki yıl ülkeye okul yaptıracağını, üçü ile ilgili anlaşmanın yapıldığını belirterek, “Her şeyi devletten beklememek lazım. Toplumsal faydayı sağlamayacaksak buralardan sadece konuşma yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkedeki genç işsizlik oranının yüzde 20’lere yakın olduğunu belirten Amcaoğlu, ek mesainin gerekli alanlarda verilmesinin ancak rotasyon ve vardiya sisteminin de oturtulması gerektiğini söyledi. Amcaoğlu, bu şekilde sağlanacak tasarrufla hastane, okul veya diğer alanlara yatırım yapabileceğini söyledi.