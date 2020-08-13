‘Komedi’ demeyiniz!

İnsanlar çok keyifle anlatıyorlar, doktorun ‘meyhane’ sahibi olduğunu…

Bu durumu onaylamak bir yana takdir de ediyorlar.

Farklı bir toplumsal psikoloji!



* * *



Almanya ya da Amerika’da örneğin bir cerrahın geceleri restoran işlettiğini söyleseniz ya da bir bürokratın öğlenleri parfüm pazarladığını anlatsanız nasıl tepki verirler merak ediyorum.

Dünya küçük, umarım, deniz ötesinden dostlarımız bize bunu anlatırlar.



* * *



Peki, bir başka ülkede, aylardır Meclis’e uğramayan ve hatta istifa eden bir vekil için bir Başbakan “istifasını kabul etmeyeceğiz” dese ne olurdu acaba?

Adamın oturduğu yerde ıslık çalarak kazandığı paraya sanırım pandemi hastanesi yapabilirdik.



* * *



Sigortalarda, vergide, planlamada dünya kadar işi bir başına yürütmeye çalışan insanlar var.

Niye?

Çünkü “personel” çok ama “uzman” yok ne yazık…

Hep birlikte ve bağıra çağıra “mağdurdurlar” diyerek, “insana göre iş” yarattık.

Sancıyla “gizli işsizlik” doğurduk cümbür cemaat.



* * *



Şimdi hem dünya kadar gereksiz personel var…

Hem de ihtiyaç!

İkisi bir arada olur mu?

Elbette olur!

Bir eski yönetici söylemişti…

Kamunun personel durumu iki bin eksik, beş bin fazladır!

İşin ehli, nitelikli, liyakatle seçilecek iki bin kişi bu ülkeyi ayağa kaldırır.

Eğer hiçbir işe yaramayan beş bin kişiye teşekkür edecek bir cesaret varsa!



* * *



Otuz yaşında müşavir olmuş, ellisine kadar hiçbir iş yapmamış ancak en yüksek maaşla onurlandırılmış onlarca insan var.

Tam da ‘müşavir sistemi kalktı’ derken…

Bir bakıyoruz kimi Saray’a çağrılıyor…

Kimi merkeze!

Eski işine de dönmüyor kolay kolay kimse…



* * *



Böyle giderse ekonomi, lira daha da erirse, insanlar birbirini gırtlaklayacak yakında…

Çünkü kimi alnından hiç ter akmadan köşeyi dönüyor…

Kimi o köşede bir somun ekmek için bekliyor.



* * *



Bir başka ülkede “Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” gibi başlık görseler ne derler acaba?

Siz “komedi” diyebilirsiniz.

Haklı olmazsınız o zaman...

Komedi ciddi bir iştir.

Bence ‘kktc’ deyiniz!

Yeter!