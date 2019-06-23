Kombos’tan büyük yatırım

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Kombos Otomotiv, servis ve tamir standartlarının yükseltilmesi amacıyla 4 bin metre kare kapalı alana sahip “Kombos Innovation Center” isimli büyük bir yatırımı hayata geçirdi.

Mekanın resmî açılışı geçtiğimiz cuma akşamı yapılan törenle gerçekleştirildi. Açılışa Başbakan Ersin Tatar, yurt dışından gelen Mercedes Temsilcileri ve yüzlerce davetli katıldı.

Katılımcılar gecede yer alan çeşitli müzik grupları ve çeşitli dinletilerle keyifli dakikalar geçirdi.

Gecede yapılan çekilişte üç araç hediye edildi.

2003-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Kombos Otomotiv’den araç alan tüm Mercedes, Fiat ve Jeep sahiplerinin katıldığı gecede yapılan çekilişle üç kişiye araç hediye edildi.

Çekilişte “Fiat Fiorino”yı Adem A. Kaner ve Kardeşi (DFS) Ltd., “Mercedes CLA”yı Maryam Keneshlou, “Jeep Renegade” aracı ise Cenkay Zaimoğlu kazandı.

Serhan Kombos: “Amaç, kaza yapan müşterileri daha hızlı ve yüksek standartlarla mutlu etmek”

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte ilk sözü Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos aldı. Kombos Innovation Center’in amacını açıklayan Serhan Kombos, Mercedes-Benz, Fiat ve Jeep markalarının araçların bakım ve onarımlarını daha yüksek kalitede yaparak, özellikle gençlere sunacağı eğitim olanaklarıyla sektördeki standartları bir bütün olarak yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kombos, projenin ana fikrinin “Müşteri memnuniyetini artırarak kaza yapan müşterilerin daha iyi bir ortamda, daha hızlı şekilde, yüksek standartlarla daha mutlu etmek” olduğuna değindi.

Tatar: “Ülkemizin geleceğine olan inancı ve güvencesi için Serhan Kombos’a teşekkürler…”

Serhan Kombos’un ardından, yurt dışından gelen Mercedes Temsilcisi Ebru Ünsal ve Başbakan Ersin Tatar da konuşma yaptı.

Ebru Ünsal, Mercedes markasını Kıbrıs’ta büyük noktalara taşıdığı için Serhan Kombos’a teşekkür plaketi takdim ederken, gecede söz alan Tatar, ülkemizin geleceğine olan inancı ve güvencesi için Serhan Kombos’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.