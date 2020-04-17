Kombos’dan 2500 adet hızlı test kiti bağışı

Kombos Otomotivin Direktörü Serhan Kombos, Coronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığına 2500 adet hızlı test kiti bağışında bulundu.

Coronavirüsün Kıbrıs’ın kuzeyinde de görülmesi ile birçok iş insanı belediyelere gıda yardımı yapmıştı.

Sağlık Bakanlığı’na ve Covid-19’la mücadele için Tabipler Birliği’ne iş insanları destek vermeye başladı.

İş insanı Halil Falyalı ve Mete Özmerter ardından, Serhan Kombos da test kiti bağışında bulunarak destek belirtti.