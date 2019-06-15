Kombos Innovation Center’den önemli yatırım



Kombos Otomotiv, servis ve tamir standartlarını yükselteceği Kombos Innovation Center’in açılışını yaptı.

Yeni yatırımın tanıtımına Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, gazeteciler ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri katıldı.

Lefkoşa – Mağusa yolu üzerinde hizmete giren Kombos Innovation Center, Mercedes-Benz, Fiat ve Jeep markalarının araçların bakım ve onarımlarını daha yüksek kalitede yaparak, özellikle gençlere sunacağı eğitim olanakları sektördeki standartları bir bütün olarak yükselmeyi hedefliyor.

Kombos Otomotiv direktörü Serhan Kombos, bu yatırımı “rekabet edebilirlik, kalite ve uygunluk kriterleri doğrultusunda sürdürülebilirlik esaslarına dayanarak” gerçekleştirdiklerini belirterek projenin ana fikrinin “Müşteri memnuniyetini artırarak kaza yapan müşterilerimizi daha iyi bir ortamda, yüksek standartlarla daha mutlu etmek” olarak açıkladı.



