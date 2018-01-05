Koltukta en çok oturan Çetinkaya
K-Pet Süper Lig’de ilk devrede 15 haftalık süre içerisinde 6 farklı takım liderlik koltuğunda oturdu.
A+A-
Hüseyin ÖZBARIŞCI
K-Pet Süper Lig’de ilk devrede 15 haftalık süre içerisinde 6 farklı takım liderlik koltuğunda oturdu.
15 haftalık sürede GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Binatlı, Yenicami, Gençler Birliği ve Küçük Kaymaklı takımları liderlik koltuğunda yer aldı.
En uzun süre Çetinkaya kaldı
K-Pet Süper Lig’in ilk devresinde 6 farklı takım en az 1 hafta olmak üzere liderlik koltuğunda oturdu. Bu süreç içerisinde en fazla liderlik koltuğunda oturan takımın GAÜ Çetinkaya olması da dikkat çekti. Sarı kırmızılar, toplamda 4 haftayı lider kapattı. Diğer haftalarda ise 3’er hafta Doğan Türk Birliği, Binatlı ve Yenicami takımları lider olurken, 1’er hafta Küçük Kaymaklı ve Gençler Birliği de liderlik koltuğunda oturan takımlar oldu.
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : Süper Lig
Önceki ve Sonraki Haberler