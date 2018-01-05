Koltukta en çok oturan Çetinkaya

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devrede 15 haftalık süre içerisinde 6 farklı takım liderlik koltuğunda oturdu.

15 haftalık sürede GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Binatlı, Yenicami, Gençler Birliği ve Küçük Kaymaklı takımları liderlik koltuğunda yer aldı.

En uzun süre Çetinkaya kaldı

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinde 6 farklı takım en az 1 hafta olmak üzere liderlik koltuğunda oturdu. Bu süreç içerisinde en fazla liderlik koltuğunda oturan takımın GAÜ Çetinkaya olması da dikkat çekti. Sarı kırmızılar, toplamda 4 haftayı lider kapattı. Diğer haftalarda ise 3’er hafta Doğan Türk Birliği, Binatlı ve Yenicami takımları lider olurken, 1’er hafta Küçük Kaymaklı ve Gençler Birliği de liderlik koltuğunda oturan takımlar oldu.