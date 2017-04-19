23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan başlangıç etkinliğinden sonra öğrenciler temsili olarak Genel Kurul’da milletvekili koltuklarına oturdular.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Genel kurul’da öğrencilere hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, tüm öğrencilerin bayramını kutladı. Konuşmasında meclis hakkında bilgiler veren Siber, çocukların gelecekte ülkeyi yönetecek kişiler olduğuna vurgu yaparak, “Sizlerin daha iyi yönetmesi ülkemizi daha iyi bir noktaya getirecektir” dedi.

Siber konuşmasının ardından Meclis Başkanlığı koltuğunda temsili olarak oturan Şehit Ertuğrul İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Sezin Kanat da temsili olarak milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir dünya için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bu arada, öğrencilerin genel kuruldaki yerini almasından önce Meclis Başkanı Sibel Siber ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, konuk ekiplerin öğrenci temsilcilerini Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.