 ‘Koltuk kıran’ lakaplı Duygu Üstündağ’ın inanılmaz değişimi…

Fayka Arseven KİŞİ

Eskiden lakabı ‘koltuk kıran’ Duygu Üstündağ ‘şişko’ söylemlerine kızdı, çilek, karpuz ve birçok diyet denedikten sonra mide ameliyatı olmaya karar verdi. 155 kilodan bugün 73 kiloyu gördü.

Mide ameliyatı hep ‘ölüm’le bağdaştırıldı o da ilk başlarda bundan çok korktu ama mide ameliyatı olan yaklaşık 40 kişi ile görüşme yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında ameliyat yapan doktorları buldu. En sonunda ailesinin karşı çıkmasına rağmen, ülkemizde ameliyatı olmaya karar verdi.

Ameliyat öncesi aile boyu pizzalar, litrelerce kolalar, paket paket dondurma yiyen Duygu, “Şimdi 1.5 köfte ile doyuyorum” diyor. Daha fazla yiyebileceğini ancak tekrar kilo alabileceğini belirten Duygu, “Yersem kilo alacağımı biliyorum. O yüzden ilk önce tabağı dolduruyorum, gözümü doyuyorum ki halen gözüm aç, sevdiğim şeyden bir çatal alıyorum” diye anlatıyor.

Bu hafta verdiği kilolar sonrası yüksek enerjisi ve neşe dolu Duygu Üstündağ’ın hikayesi sayfamızda…

YENİDÜZEN: Kilo geçmişinizi öğrenebilir miyiz, hep mi kiloluydunuz?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Alerjik astım hastası olduktan sonra bana uygulanan ilaç tedavileri ile kilo alımım başladı. Ama okul hayatım boyunca sürekli spor yaptığım için bu kilo alımı çok da belli olmadı. Ne zaman ki üniversite hayatım başladı ve düzensiz beslenme, abur cubur, stres, maddi manevi sorumluluk kilo alımımı hızlandırdı.

Ama üniversitede bu kilo alımlarını çok dert etmedim, “okul bitsin de veririm” dedim. Ama ne zaman ki öğretmenlik hayatım başladı o zaman kilo bir sorun oldu. Çeşitli diyetler denedim, 30 kilo kadar verdiğim dönemler de oldu ama hep günün sonunda verdiklerimi geri aldım.





YENİDÜZEN: Kilo verirken diyetisyene mi danıştın yoksa kendi başına mı yaptım?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Kimi zaman diyetisyenle kimi zaman kendim diyetler uyguladım. Çilek dondurması, karpuz, dukan, Cambridge, Herbalife gibi… Ama bu diyetlerin de bir sürü yan etkisi oldu. Özellikle mama şeklinde olan diyetler hem çok pahalıydı hem de istediğiniz zaman bulamıyordunuz.

‘Duygu hanım CV’in kabarık, iki de master bitirmişsiniz, 4 dil biliyorsunuz ama sizi işe alamayız.’ Neden diye sordum; ‘Prezantabl değilsiniz, şişkosunuz’ dedi. Günlerce ağladım.”

YENİDÜZEN: Sonra ne oldu?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Bir depresyon süreci yaşadım. 9 yıl sözleşmeli öğretmenlik yaptım, özelde çalışırken kilom bayağı sorun edildi.

İş görüşmeleri çok acımasız geçti. Hatta hiç unutmuyorum bir bet ofisine başvurdum, görüşmeye gittim. Görüşmedeki kadın beni bir süzdü ve; ‘Duygu hanım CV’in kabarık, iki de master bitirmişsiniz, 4 dil biliyorsunuz ama sizi işe alamayız.’ Neden diye sordum; ‘Prezantabl değilsiniz, şişkosunuz’ dedi. Günlerce ağladığımı hatırlarım. Yine bir otele iş görüşmesine gittim call center için… ‘Duygu hanım biz sizi almayalım sizi alalım biz sizi mutfağa order taker’ Neden? ‘Call center de prezantabl arıyoruz.’ Ama o dönem iş sıkıntısı olduğu için çalıştım. Sonra devlette işe başladım ve olmayacak bu iş bu mide ameliyatını düşüneyim dedim.

“Ailem karşı çıktı, kesinlikle istemediler. Hatta evlatlıktan reddederiz dediler. Babam, “zaten öleceksin bari reddedeyim seni de öyle öl” bile dedi.”

YENİDÜZEN: Neden mide ameliyatı da başka operasyon değil?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Sosyal medyada kilo ile ilgili çok video izledim. Hangi yöntem bana iyi gelir diye araştırma yaptım. Çok yakın bir Rum arkadaşım mide bypassı olma kararı aldı. Oradaki doktor arkadaşlar da ‘Duygu sen de bunu düşün’ dedi. Çünkü 155 kiloydum. Rum tarafında olamazdım çünkü ailem istemeyecekti. Türkiye’yi araştırdım bir de döndüm Kıbrıs’ı araştırdım. Kıbrıs’ta bütün işaretler Dr. Varol Esatoğlu’na çıktı. Ameliyat olanları tek tek buldum. Belki de 40 kişi ile görüştüm. Çünkü televizyonlarda görüyorum bu ameliyattan sonra ölenler de oldu. Ya da kiloyu geri alanlar oldu. Bir de ailem karşı çıktı, kesinlikle istemediler. Hatta evlatlıktan reddederiz dediler. Babam, “zaten öleceksin bari ret edeyim seni de öyle öl” bile dedi.

Türkiye’de olanlar da burada Varol Beyi söyledi. Gerçekten de Varol Bey bu işin ehlidir. Varol Bey ile de ameliyat olmadan çok ilginç bir hikayemiz oldu. Varol Bey’in kayınvalidesi ablamın çok yakın arkadaşı… Bir gün kilolardan ve Varol Bey ile nasıl görüşeceğim diye bahsederken, kayınvalidesi, “Varol benim damadım. Yarın gelecek, gel” dedi. Ertesi gün Varol Bey geldi, ben de utana sıkıla gittim, derdimi anlattım bir baktı bana, “annenden babandan izin al da öyle gel” dedi. Annem babam bu konuya sıcak bakmaz dediysem de “o zaman yapamam” dedi. Ben de inandı koydum bu ameliyatı olacağım. Neyse sonra Orçun Kamalı abim ile aileyi ikna etmeye çalıştık. Annemi ikna ettik. Babam asla ikna olmadı.

Ameliyata da ne annem ne babam geldi. Rum arkadaşım Maria ve Muazzez teyzem geldi.

2017 Kasım ayında ameliyatı oldum. 155 kiloydum. Ameliyat 1.30-2 saat sürdü, sonra 4 gün hastanede kaldım. Sızıntı var mı herhangi bir olumsuz komplikasyon olacak mı kontrol edildi. Doktorum gerçekten bu süreçte hiç ilgisini eksiltmedi. Ameliyat olduğumun akşamı kolumdan tutup beni yürüttü. ‘İstesem seni yarın yollarım ama her şeyi göreceğiz garanti olacak’ dedi. 4 gün boyunca prensesler gibi bakıldım. Sonra taburcu oldum, 1 hafta sonra da işime başladım.



Sosyal medyada kilo ile ilgili çok video izledim. Hangi yöntem bana iyi gelir diye araştırma yaptım. Çok yakın bir Rum arkadaşım mide bypassı olma kararı aldı. Oradaki doktor arkadaşlar da ‘Duygu sen de bunu düşün’ dedi. Çünkü 155 kiloydum. Rum tarafında olamazdım çünkü ailem istemeyecekti. Türkiye’yi araştırdım bir de döndüm Kıbrıs’ı araştırdım. Kıbrıs’ta bütün işaretler Dr. Varol Esatoğlu’na çıktı. Ameliyat olanları tek tek buldum. Belki de 40 kişi ile görüştüm. Çünkü televizyonlarda görüyorum bu ameliyattan sonra ölenler de oldu. Ya da kiloyu geri alanlar oldu. Bir de ailem karşı çıktı, kesinlikle istemediler. Hatta evlatlıktan reddederiz dediler. Babam, “zaten öleceksin bari ret edeyim seni de öyle öl” bile dedi. Türkiye’de olanlar da burada Varol Beyi söyledi. Gerçekten de Varol Bey bu işin ehlidir. Varol Bey ile de ameliyat olmadan çok ilginç bir hikayemiz oldu. Varol Bey’in kayınvalidesi ablamın çok yakın arkadaşı… Bir gün kilolardan ve Varol Bey ile nasıl görüşeceğim diye bahsederken, kayınvalidesi, “Varol benim damadım. Yarın gelecek, gel” dedi. Ertesi gün Varol Bey geldi, ben de utana sıkıla gittim, derdimi anlattım bir baktı bana, “annenden babandan izin al da öyle gel” dedi. Annem babam bu konuya sıcak bakmaz dediysem de “o zaman yapamam” dedi. Ben de inandı koydum bu ameliyatı olacağım. Neyse sonra Orçun Kamalı abim ile aileyi ikna etmeye çalıştık. Annemi ikna ettik. Babam asla ikna olmadı. Ameliyata da ne annem ne babam geldi. Rum arkadaşım Maria ve Muazzez teyzem geldi. 2017 Kasım ayında ameliyatı oldum. 155 kiloydum. Ameliyat 1.30-2 saat sürdü, sonra 4 gün hastanede kaldım. Sızıntı var mı herhangi bir olumsuz komplikasyon olacak mı kontrol edildi. Doktorum gerçekten bu süreçte hiç ilgisini eksiltmedi. Ameliyat olduğumun akşamı kolumdan tutup beni yürüttü. ‘İstesem seni yarın yollarım ama her şeyi göreceğiz garanti olacak’ dedi. 4 gün boyunca prensesler gibi bakıldım. Sonra taburcu oldum, 1 hafta sonra da işime başladım. YENİDÜZEN: Ameliyat sonrası süreçte kilo verimi nasıl oldu?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: İlk ay yaklaşık 10-15 kilo verdim. Ondan sonra her ay 7-8 kilo verdim. Varol Bey, 8’nci aydan sonra da dış görünüşün de fark edecek demişti. Çünkü kilo verirdim ama görüntüde bir şey yok. Gerçekten 8’nci ayın sonunda değişimi fark ettim. Vücudumu tanıdım. İki gamzem olduğunu fark ettim. Boyun bölgemdeki kemikleri gördüm. Yüzüm inceldi. Her aynaya baktığımda şoklarımı yaşadım.

“Her ameliyatın bir riski var. Doktorum bana ‘safra ameliyatından daha kolay bir ameliyattır’ dedi. Bir de bu operasyonu yapan 40 kişi ile görüştüm. Onlar bana güvence oldu.”

YENİDÜZEN: Ölüm haberlerini okuduğunuzda sizi hiç etkilemedi mi?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Öncesi sonrası videoları gördüm. Kiloları yüzünden vinçle kaldırılan insanları gördüm ve sonum bu mu olacak? dedim. İlk önce korktum. Yok, midesi patladı, yok öldü. Ama her ameliyatın bir riski var. Doktorum bana safra ameliyatından daha kolay bir ameliyattır dedi. Bir de bu operasyonu yapan 40 kişi ile görüştüm. Onlar bana güvence oldu. Nedenlerini de araştırdım. Doktorun göz ardı etmesinden de kaynaklı olabilir, sizin ameliyat sonrası uyulması gereken kurallara uymamanızdan da kaynaklanabilir. Çünkü ameliyat sonrası doktor size 3 aylık liste verir.

“Obur bir insandım ama ameliyat sonrası yemekten ip gibi kesildim. Bir oturuşta aile boyu pizza 2.5 litre kola, tencere tencere patlamış mısır, bir aile boyu dondurma içine bisküvi koyup yerdim. Ama şimdi yemek alışkanlığınız tamamen değişir.”

“Oburluktan, bir çatala”

YENİDÜZEN: Yemek alışkanlığın da ne gibi değişiklikler oldu?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Obur bir insandım ama ameliyat sonrası yemekten ip gibi kesildim. Bir oturuşta aile boyu pizza 2.5 litre kola, tencere tencere patlamış mısır, bir aile boyu dondurma içine bisküvi koyup yerdim. Ama şimdi yemek alışkanlığım tamamen değişti. Her şeyi yiyebilirim ama her şeyi dozajında. Hayatımda 1.5 yıldır un yok. Kızartma yok. 1 buçuk köfte ile doyarım. Fazlasını yesem bile midem almaz. Sıvı tüketimini nasıl yapacağımı öğrendim. Su içmekle yemek saati arasındaki farkı öğrendim. Gözüm aç kalsa da doyurmayı öğrendim. Bazı gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir şeyi çok canım çekerse örneğin pasta, tabağı doldururum önce gözümü bir doyururum ki gözüm halen daha aç ama sonra bir çatal sadece kremasından yerim. Pizza diliminin yarımını yerim. İçki de içerim ama iki haftada bir 2 bardak 3’ncü bardakta zaten sarhoş olurum. Kolayı tamamen hayatımdan çıkardım. Çünkü artık yersem kilo alacağımı ve eski halime döneceğimi biliyorum. Şuan 40 bedenim. 73 kiloyum…



Obur bir insandım ama ameliyat sonrası yemekten ip gibi kesildim. Bir oturuşta aile boyu pizza 2.5 litre kola, tencere tencere patlamış mısır, bir aile boyu dondurma içine bisküvi koyup yerdim. Ama şimdi yemek alışkanlığım tamamen değişti. Her şeyi yiyebilirim ama her şeyi dozajında. Hayatımda 1.5 yıldır un yok. Kızartma yok. 1 buçuk köfte ile doyarım. Fazlasını yesem bile midem almaz. Sıvı tüketimini nasıl yapacağımı öğrendim. Su içmekle yemek saati arasındaki farkı öğrendim. Gözüm aç kalsa da doyurmayı öğrendim. Bazı gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir şeyi çok canım çekerse örneğin pasta, tabağı doldururum önce gözümü bir doyururum ki gözüm halen daha aç ama sonra bir çatal sadece kremasından yerim. Pizza diliminin yarımını yerim. İçki de içerim ama iki haftada bir 2 bardak 3’ncü bardakta zaten sarhoş olurum. Kolayı tamamen hayatımdan çıkardım. Çünkü artık yersem kilo alacağımı ve eski halime döneceğimi biliyorum. Şuan 40 bedenim. 73 kiloyum… YENİDÜZEN: Meyhaneyi severiz, senin meyhane masasında tabağın nasıl olur?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Humus, salata, cacık, beyaz peynir, zeytin, bademcik… aç gelmişsem onları atıştırırım. Sonra maksimum 3 kuşbaşı et yerim doyarım. Diğerlerinden hep bir sokum yerim. Eğer sadece et yiyeceksem 2 kuşbaşı bir de pirzola…





YENİDÜZEN: Hep bir de kusma muhabbeti oluyor. Nedir bu?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Eğer ameliyat sonrası fazla yerseniz olur, ya da hızlı hızlı hazmetmeden yerseniz. Çünkü mideniz artık küçüldü. Alabileceği miktar belli siz fazlasını koymaya çalışırsanız tabi ki mide bunu kabul etmez.

“Şeker hastası, kalp hastası adayıydım. Eklem ağrılarım vardı. Ağrılarla uyanırdım. Her şey sınırdaydı. Hatta daha önce yaptığım tahlillerin sonuçlarını doktorlar değerlendirdiğinde böyle giderse 10 yıl ömrün var. Ya kalp krizinden öleceksin, ya da haplara bağlı kalacaksın demişti. Şimdi ise değerlerimin hepsi normal...”

YENİDÜZEN: Ameliyat öncesi sağlık sorunun var mıydı? Şimdi sağlığın ne durumda?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Şeker hastası, kalp hastası adayıydım. Eklem ağrılarım vardı. Ağrılarla uyanırdım. Her şey sınırdaydı. Hatta daha önce yaptığım tahlillerin sonuçlarını doktorlar değerlendirdiğinde böyle giderse 10 yıl ömrün var. Ya kalp krizinden öleceksin, ya da haplara bağlı kalacaksın demişti.

Şimdi ise uzun uzun testler yapıldı ve değerlerimin hepsi normal çıktı. Bu benim için büyük mutluluk.

“Yatağım çökmüş, hamak şeklini almıştı. Arabanın koltuğunu kırmıştım. Gittiğim yerlerde oturacak sandalye bulmazdın. Lakabım koltuk kırana çıkmıştı. Bir de en nefret ettiğim şey kıyafet alışverişiydi.”

YENİDÜZEN: Ameliyat öncesi sosyal hayatın nasıldı?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Yatağım çökmüş, hamak şeklini almıştı. Arabanın koltuğunu kırmıştım. Gittiğim yerlerde oturacak sandalye bulmazdın. Lakabım koltuk kırana çıkmıştı. Bir de en nefret ettiğim şey kıyafet alışverişiydi. Daha mağazaya girmeden ‘size göre kıyafetimiz yok’ diyorlardı. XXXL mağazalarına giderdim onlarda nene kıyafetleri satardı, bazen hamile kıyafetleri alırdım. Ayakkabı bulamazdım.

“Utanırım kızım demeye” dedi ama şimdi çok mutlu

YENİDÜZEN: Şuan hayatın nasıl?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: ‘Yüzün güzel ama şişmancıksın’, ‘Hamile nasıl kalacaksın bu kiloyla’, ‘aman Allah’ım çocuk nasıl doğuracaksın’, ‘kim beğenecek seni’… Babam bir kere “şu hale bak, utanırım kızım demeye. Yok ki aşağılarım seni ama oturun da koltuktan taşan” dedi.

Videolarıma eski resimlerime bakıyorum şimdi olağanüstü bir özgüvenim var. Kıyafet almaya bayılıyorum, kendime neyin yakışacağına artık ben karar verebiliyorum. Annem gençlik zamanındaki kıyafetlerini saklardı ben bir gün giyerim diye. Şimdi o günler geldi, onları giyiyorum, mutlu oluyorum. Saçımı hep kısa kesmek isterdim, imrenirdim ama yüzüm çok geniş olduğu için kesmezdim. Şimdi bunu gerçekleştirdim.

“Maliyeti 18 bin TL”

YENİDÜZEN: Mide ameliyatı size ne kadara mal oldu?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Yaklaşık 2 yıl önce 18 bin TL civarındaydı. Türkiye de bir seçenekti ama dediğim gibi hem Varol Bey bu işin ehliydi ve Türkiye’ye gitmek ayrı bir masraf, sürekli doktorunla iletişim halinde olmalısın o imkan yok. Ameliyat öncesi ve sonrası birilerinin size yardımcı olması gerekir bu da Türkiye’de pratik olmaz. O yüzden ben ameliyatı Kıbrıs’ta olmaya karar verdim. Şimdi bile 2 yıl olmasına rağmen Varol Bey ile sürekli iletişim halindeyiz. Ben burnum aksa Varol beyi ararım.



Yaklaşık 2 yıl önce 18 bin TL civarındaydı. Türkiye de bir seçenekti ama dediğim gibi hem Varol Bey bu işin ehliydi ve Türkiye’ye gitmek ayrı bir masraf, sürekli doktorunla iletişim halinde olmalısın o imkan yok. Ameliyat öncesi ve sonrası birilerinin size yardımcı olması gerekir bu da Türkiye’de pratik olmaz. O yüzden ben ameliyatı Kıbrıs’ta olmaya karar verdim. Şimdi bile 2 yıl olmasına rağmen Varol Bey ile sürekli iletişim halindeyiz. Ben burnum aksa Varol beyi ararım. YENİDÜZEN: Mide ameliyatı sonrası verilen kilolarla birlikte vücutta sarkmalar da oluşuyor. Onlar için de ayrıca operasyon oldunuz mu?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Eğer kilo veriş sürecinde spor yapmış olsaydım, ihtiyaç olmayabilirdi. 81 kiloyu spor yapmadan verdim. Spor da yapmayınca sarkmalar var. Ama şuan onlar için beklemedeyim. Ameliyatsız yöntemler varmış, onları araştırıp ona göre karar vereceğim.



Eğer kilo veriş sürecinde spor yapmış olsaydım, ihtiyaç olmayabilirdi. 81 kiloyu spor yapmadan verdim. Spor da yapmayınca sarkmalar var. Ama şuan onlar için beklemedeyim. Ameliyatsız yöntemler varmış, onları araştırıp ona göre karar vereceğim. YENİDÜZEN: Bir de babayı soralım, en çok o karşı çıkmıştı şimdi ilişkiniz nasıl?

Duygu ÜSTÜNDAĞ: Ameliyat olduğum gün duymuş ameliyat olacağımı ve Türkiye’den gelerek beni vazgeçirmek istemişti. Anneme “Diyetisyeni de özel diyet ürünlerini de ben öderim yeter ki bu ameliyatı olmasın” demiş. Sabah ameliyata girdim o da annemi arardı, “geliyorum” diye. Annem de ameliyata gireceğimi söylemedi. Gelmiş öğrenince ameliyattayım akşam uçağı ile geri döndü. Hastaneye gelmedi. Annem de gelmedi. Ben ağlayarak ameliyata girdim. Çünkü bir baktım ki yanımda annem yok ‘annem beni uğurlamadan gidiyorum ameliyata’ diye ağladım. Annem ameliyattan sonra geldi.

Babam 180 derece değişti. İnanılmaz mutlu. ‘İyi ki ameliyat oldun’ dedi. Ama şimdi de ‘çok zayıfladın başka kilo verme’ der.

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