Kolordu ve güzellik salonunda pozitif vaka

YENİDÜZEN

Güzellik salonunda pozitif vaka kesinleşti

Lefkoşa’daki Ortaköy’de bulunan güzellik merkezinin bir çalışanının Covid-19 pozitif olduğu kesinleşti. Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakayı YENİDÜZEN’e doğruladı.

Pilli, vaka ile ilgili olarak temaslı takibi yapıldığını ve söz konusu kişiler için karantina sürecinin başlayacağını açıkladı.

Güzellik merkezi, gündüz saatlerinde sorumlu bir davranış sergileyerek pozitif vaka şüphesi ile iş yerini kapattıklarını duyurmuştu.

Bir vaka da TSK birliğinde…

Öte yandan yetkili kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre TSK askeri birliğinde de bir askerin pozitif olduğu ortaya çıktı. Askerin kısa zaman önce Türkiye’den adaya geldiği öğrenildi.