Kolokas üreticileri dertli: “Yetiştirmesi pahalı, ürün ucuz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeşilırmak ve Yedidalga’da yetiştirilen ve Kıbrıs’ın simge ürünlerinden kolokas, uzun sürede ve yüksek maliyetlerle üretiliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan kolokas üreticileri, yüksek maliyetlerle ürettikleri kolakasın ucuza satıldığından yakındı, hükümetin üreticiye üvey evlat muamelesi gösterdiğini savundu. “Kolokas ürettiğimiz için neredeyse zarar ediyoruz” diyen üreticiler, Coronavirüs salgınından dolayı bu yıl Kıbrıs’ın güneyine ihraç edemediklerini de ve üretilen malın ellerinde kaldığını sözlerine ekledi.

Hasan Çolak: “Yüksek maliyetler harcıyoruz, ürünü ucuz satıyoruz”

Yedidalga’da kolokas üreten Hasan Çolak, Kolokas üretiminin çok maliyetli olduğunu belirterek, yüksek maliyetler harcayarak, ucuz ürün satılmasının sürdürülebilir bir durum olmadığını dile getirdi.

Çolak konuşmasının devamında: “Kolokas ekimi Şubat’ta başlayıp, Mart-Nisan aylarına kadar sürer ve Eylül-Ekim aylarında da sökülür. Bu sürede üreticiler çok yüksek paralar ödüyor. Geçmiş yıllarda ürettiğimiz ürünü güneye ihraç ediyor, hiç olmazsa oradan kendimizi kurtarıyorduk. Bu yıl o da yok. İç piyasanın durumu zaten ortada. Yani ürettiğimiz ürün elimizde kalacak. Kültürümüzün devamı için üretiyoruz ama bizi kurtarmıyor. Çünkü her şey döviz üzerinden ve her şey pahalı… Pahalı malzemelerle, ucuz ürün üretmek ne kadar sürdürülebilir bir durumdur bilemiyorum. Böyle giderse ekmekten vazgeçmeyeceğim. Hükümetin tarım konusunda izlediği politika da yanlış. Üreticinin yanında durmuyorlar. Birkaç yıl önce yaşadığımız dolu felaketinin etkisini hala hissediyoruz. Bu ülkede sebze üreten üreticilere üvey evlat muamelesi yapılıyor.”

Nesrin Şen: “Bu yıl satışlar düşük olacak”

Yedidalga’da kolokas üreticiliği yapan Nesrin Şen, ürününün henüz tarlada olduğunu dile getirerek, bu yıl satışların düşük olacağını düşündüklerini belirtti. Şen sözlerine şöyle devam etti: “Kolokas üretimi yapmak çok uzun süre isteyen bir iş. Yaklaşık 9 ayda tarladan çıkıp satılabiliyor. Bu kadar uzun bir dönemde yetiştiğinden dolayı tabii maliyeti de daha yüksek oluyor. Geçen yıl ilk dönemlerde satışı daha iyiydi ancak son dönemde satışlar düşmüştü. Ben henüz ürünümü tarladan çıkarmadım. Ama bu yıl satışların düşük olacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü pandemi dönemi söz konusu. Güneye ihraç edemeyeceğiz. İç piyasaya ne kadar satış yapabilirsek. Umarım sezon çok kötü gitmez.”

Emir Yeşilırmaklı: “Ürettiğimiz ürün elimizde kalacak”

Yeşilırmak’ta kolokas üreticisi Emir Yeşilırmaklı, geçen yıldan bu yana satışların düşük olduğunu söyleyerek, geçen yılki ürünle, bu yılki ürünün karışacağını söyledi. Geçmiş dönemlerde kolokasın 16 TL’den satıldığını aktaran Yeşilırmaklı, şu anda 4 TL’den satıldığını kaydetti. Yeşilırmaklı; “Ürettiğimiz kolokası güneye ihraç edebiliyorduk ama yaşadığımız süreçten dolayı o alternatifimiz de kalmadı. Ne yazık ki, ürettiğimiz ürün elimizde kalacak” ifadelerini kullandı.

Bulut Ekici: “Ürettiğimiz ürün yüksek maliyetli”

Yeşilırmak’ta kolokas yetiştiren Bulut Ekici, yüksek maliyetli bir iş yaptıklarını aktararak, ürünün ucuz satılmasından dolayı neredeyse zarar edeceklerini dile getirdi. Ekici şöyle devam etti: “Ben kolokas üreticisiyim ve yaklaşık 10 aylık bir sürede ürünümü tarladan çıkarıyorum. Tabii yetişme süresi uzun dönem olduğu için büyük paralar da bu işe harcamış oluyorum. Bu ürünü yetiştirmek için aldığımız her şey döviz üzerinden. Dövizin şu andaki durumu da ortada... İlerleyen günlerde inşallah yeni bir zam gelmez. Kolokasın satışı şu anda 3-4 TL civarında. Salgından dolayı güneye de ürünümüzü veremiyoruz. İç piyasanın durumu zaten ortada… Çok zor durumdayız.”



Kolokas tarlası...