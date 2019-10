‘Kolejde okursa başarılı, çırak olursa başarısız algısı doğru değildir”

Mesleki çırak yetiştiren Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’ne olan talep her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl 300 civarında olan öğrenci sayısı bu yıl 400’ü aşıyor. Yine de öğrencilerin merkeze yönlendirmelerinde çeşitli sıkıntılar yaşanıyor.

Fehime ALASYA

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bünyesinde mesleki çırak yetiştiren Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’ne olan talep her geçen yıl artıyor, geçtiğimiz yıl 300 civarında olan öğrenci sayısı bu yıl 400’ü aşıyor...

Bu artışı değerlendiren okul müdürü Özgür Çakmak ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, eğitimdeki aksaklıkların giderilmesiyle bu sayının artacağına değinerek ‘doğrudan yönlendirmenin’ önemine vurgu yapıyor.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bünyesinde 2010 yılında eğitim hayatına başlayan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, yeni eğitim yılına 327 öğrenci ile başladı.

Geçtiğimiz yıl 300’lerde olan bu sayı yeni eğitim yılında 400 öğrenciyi aşacağı tahmin ediliyor.

Bu artışı sevindirici olarak nitelendiren okul müdürü Özgür Çakmak, bu artışın yönlendirme değil doğal akışla olduğunu belirterek dert yandı. Eğitim politikalarında çıraklık sisteminde doğrudan yönlendirmeler olması gerektiğini savunan Çakmak, bunu eğitim sisteminin bir parçası olarak, çocuklara kendilerini ‘değersiz’ veya ‘başarısız’ hissettirmeden yapılması gerektiğinin önemine değindi.

Eğitim sistemindeki sıkıntıların giderilmesi durumunda merkeze olan ilgi ve talebin de artacağını işret eden Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, doğrudan yönlendirmelerin yapılması gerektiğine değindi.

Kimler başvurabilir?

15 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almamış her gencin başvurabileceği çıraklık merkezinde aktif 327 öğrenci mevcut.

Meslek alanları içinde en çok öğrenci artışı ve talep ise ‘Güzellik ve saç hizmetleri alanında’ yaşandı.

Sekiz sınıf, dört de atölyeden oluşan okulda, her çocuk haftanın bir günü akademik eğitim alırken, diğer günlerde iş yerinde pratik eğitim alıyor.

Katılımcı gençler, eğitiminin yüzde 80’inin pratikte, yüzde 20’sini ise teorikte öğrenme imkânı buluyor.

En çok mezun ve en çok talep Güzellik ve Saç Hizmetleri dalında

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden bu güne dek toplamda bin 406 öğrenci kayıt yaptırırken, kuaförlük ve berberlik bölümü ilk sırada geldi. Toplamda 54 meslek alanının olduğu eğitim merkezinde en fazla talep güzellik ve saç hizmetleri dalında.

Toplam 420 öğrencinin eğitimini tamamladığı okulda, 143 genç güzellik ve saç hizmetleri dalından mezun olup çırak olarak hayata atıldı.

Güzellik ve saç hizmetleri dalı yanında en fazla mezun veren ve yeni eğitim yılında da talep gören bir diğer bölüm ise Motorlu Araçlar Teknolojisi oldu. Bunu Elektrik Elektronik Teknolojisi takip etti.

Aktif öğrencilerde en çok talep erkek berberliği ve kuaförlük bölümüne

Alınan üç yıllık eğitimde kayıt yaptırıp merkeze başlayan aktif 327 öğrencinin 63’ü 1. sınıf öğrencisi, 142’si 2.sınıf öğrencisi, 122’si ise 3. Sınıf öğrencisi.

Yeni kayıt yaptıran 62 öğrencinin birkaç hafta içinde yaş haddinin dolmasıyla 120’ye çıkması bekleniyor.

Birinci sınıf öğrencilerde en fazla kayıt erkek berberliği bölümüne yer alırken, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilk sırayı kuaförlük ve erkek berberliği aldı.

60 yetişkin sıralarda yerini aldı

‘Yetişkin Eğitimi’ de veren merkez, bugüne dek 195 mezun verirken, yeni eğitim yılında 60 öğrenci sınıflardaki yerini aldı.

Yetişkin Eğitiminde ise ilk sırayı Tırnak Teknisyenliği aldı. Bunu Barista, Güzellik Uzmanlığı Ustalık ve Güzellik Uzmanlığı Kalfalık takip etti.

3 yıl eğitim alan 15-18 yaş arası gençlerin yanında, yetişkinler 6 ay ile bir yıl arasında meslek dalına göre değişen eğitim sürelerine tabi tutuluyor.

Okul Müdürü Özgür Çakmak: “Ülkede kolej öğrencileri çok başarılı, meslek lisesi öğrencilerinin ise başarısız veya değersiz addedildiği bir ön yargı varken, çıraklık okuluna gelen çocukların nasıl hissettiğini veya hissedilmeye itildiğini düşünmek gerçekten güç! Bu sonuç, eğitim sistemindeki hataların bir getirisidir.”

“Devlet politikasıyla doğrudan yönlendirme olmalı”

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Okul Müdürü Özgür Çakmak, merkezdeki öğrenci sayısının her geçen gün arttığına değinerek, eğitim sistemindeki çarpıklıklara değindi.

Yaşanan sıkıntıları örneklerle anlatan Çakmak, konuşmasında özetle şunları ifade etti:

“En çok talep Güzellik ve Saç Hizmetleri dalında fakat bu yıl diğer alanlarda da talep yükseldi. Ülkedeki işveren veya şartların getirdiği noktadaki talepler bunu değiştirdi. Özellikle turizmde son birkaç yılda çok ciddi bir yükselme yaşanırken, elektrik elektronik, mekanik bölümlerinde de ciddi bir artış yaşandı. Kaldı ki turizmin de çıraklık sistemi ile gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim bakanlığı ile de yeni çalışmalarımız var, bu alana daha çok eğilmek gerek. Çocuklar, yaşayarak, yerinde eğitim alarak ve pratik yaparak gelişiyor. Mezunlarımız çok yüksek alanda kendi bölümlerinde çalışmaya devam ediyor.

“İş sahibi insanlar da kendini geliştirmek istiyor ve merkezimize başvuruyor”

“En önemlisi de son yıllarda çocuklar bunun farkına varıyor, kriterlerini oluşturuyor, ıraklıktan sonra eğitimini alıp ustalığa terfi ediyor, bu yönde planlar yapıyorlar. Farkındalık oluşmaya başladığı için bu yönde ciddi bir eğilim var. Gençler usta olursa kendi işini de açabilir. Kalfalık eğitimini aldıktan sonra 2 yıl iş yerinde çalışıp sınava girebilir veya dört yıl boyunca işler ve eğitimsiz ustalık sınavına girer.

Geçen yıl yetişkinlerin Barista bölümünde 9 öğrencinin 6’sı kendi işverendi. İş sahibi insanlar da kendini geliştirmek istiyor ve merkezimize başvuruyor.

Aşçılık bölümünde de yetişkin eğitimlerimiz oldu, bunlar çeşitli yerlerde aşçılık yapıyor.”

“Ülkemize 50 binin üzerinde yabancı iş gücü giriyorsa çıraklık üzerinde daha çok uğraşmalıyız”

“Bizde hala ailelerin veya öğrencilerin tercihi, bir önceki öğrencilerimizin referansı ile öğrenci yönlendirilmeleri oluyor, halbuki bunu eğitim politikamız sağlamalı. Eğitim sisteminde yönlendirme olmalı. Genel olarak eğitimimde olan sıkıntılar bizi de etkiliyor. Ülkemize 50 binin üzerinde yabancı iş gücü giriyorsa bu çıraklık eğitimi üzerinde daha çok uğraşmamız gerektiğini gösteriyor. Bu bina bize az gelmeli, bu sayı arttırılmalı. Planlayarak bu sayılar arttırılmalı.”

“Doğrudan yönlendirme olmalı”

“Devletin bir politikası olması gerek. Doğrudan yönlendirme olmalı. Düz bir okulda okuyan öğrenci başarısız olduğu halde eğitim almasına mecbur bırakılıyor, defalarca sınıf tekrarı yaptırılıyor, başarısız addediliyor ve buraya yönlendiriliyor. Çocuklar sistemden atılmışlık mantığıyla buraya geliyor. Biz her şeyden önce onlara kendini değerli hissettirmeye çalışıyoruz. Gerek eğitmenlerimiz gerekse şahsi çabalarımız, büyük bir özveri ile bunu başarıyoruz. Çok kolay olmuyor ama başarıyoruz. Öncelikle bizi görüyorlar, esnaftan gelen öğretmen, makinistlikten gelen öğretmenleri de var, yani bu bağlamda mesleğini hafife almamayı öğreniyor. Bu yoldan geçmek istiyor ve kendine hedefler koyuyor. Biz her şeyden önce çocuklara kendini iyi hissetme, işine saygı duymayı öğretiyoruz. Çıraklıkta eğitim veren her öğretmen arkadaşım adeta birer rehber öğretmen görevini de üstleniyor. Ülkede kolej öğrencileri çok başarılı, meslek lisesi öğrencilerinin ise başarısız veya değersiz addedildiği bir ön yargı varken, çıraklık okuluna gelen çocukların nasıl hissettiğini veya hissedilmeye itildiğini düşünmek gerçekten güç, bu eğitim sistemindeki hataların bir getirisidir. Halbuki bu çocuklar eğitim alıp kendi dallarında, iş hayatında çok başarılı oluyor.

Düşünün ki bize iş yeri sahiplerinden gelen birçok çırak talebi var. Bunları liste yapıyoruz ve isteyen öğrencileri veya mezunları da sırayla iş sahiplerine yönlendiriyoruz. Çocuklardaki bu umutsuzluğu kırdığımızı görmek bizim için büyük başarı…”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber: “Çocuklarımızı sınıf tekrarlarıyla illa ki okutuyoruz, eğitim sistemi içinde başarısız olduğunu adeta empoze ediyor ve bu başarısızlıkla çıraklık merkezine yolluyoruz. Oysa ki gerektiği noktada müdahale edip yönlendirme yapılsa öğrenci sayımız artar, kendini başarısız görmeyen, önemli bir şeyler yaptığının bilincinde olan gençlerle karşılaşırız.”

“Bunca yabancı işçi varken, çıraklık eğitimi çok daha önem kazanıyor”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın eğitim merkezindeki amacı ve politikalarına yönelik söz alan Oda Başkanı Mahmut Kanber, açıklamasında şunlara değindi:

“Çeşitli sorumluluklarımız içinde çıraklık eğitimini çok önemsiyoruz çünkü derdimiz ülkemizin hak ettiği ekonomik ve sosyal özgürlüğe kavuşmasının yolunun aydınlanmasıdır. Ekonomik özgürlüğü iyi olan ülkeler, bireysel yaşam koşullarını daha iyi sağlayabilir.

Ülkede çok fazla yabancı iş gücü olduğunu biliyoruz, esnaflık yapan işletmelerimizin ihtiyaçlarını kendi ülkesi içinden sosyo-kültürel ortaklığı olan, ülke insanlarından olmasını arzu ediyoruz.

Ülkedeki ihtiyaç alanlarını araştırarak, yabancı iş gücünün fazla olduğu alanlarda çalışmalar yapıp, kendi gücümüz kadarıyla buralara yönlendirme yapıyoruz.

Bu konuda devletin bir politikası olması gerek. Doğrudan yönlendirme olmalı oysa şu an yoktur.

Burası eğitimin geçiş alanı olarak görülmüyor. Çocuk yaşını doldurmuşsa ve eğitimde akademik olarak istenilen düzeyde veya alanda başarı sağlanamıyorsa çıraklık sistemine girmesi ön görülüyorsa doğrudan bu merkeze geçiş yaptırmalıyız. Oysa biz çocuklarımızı illa ki önce düz okulda eğitime alıyoruz, başarısız olduğunu söylüyor ama yönlendirmiyoruz. Yaşını doldurana dek beş yıl sınıf tekrarlarıyla illa ki okutuyoruz, eğitim sistemi içinde başarısız olduğunu adeta empoze ediyor ve bu başarısızlıkla adeta çıraklık merkezine yolluyoruz. Burada çocukların da performansı düşüyor. Oysa ki gerektiği noktada müdahale edip yönlendirme yapılsa öğrenci sayımız artar, daha nitelikli, sosyo-psikoloji sorunu olmayan, kendini başarısız görmeyen, önemli bir şeyler yaptığının bilincinde olan gençlerle karşılaşırız.

Gençlerimiz maalesef bu çöküntü ile bize geliyor ve bunları eğitimlerimizle rehabilite etmeye çalışıyoruz.”