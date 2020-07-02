Kolej sınavında ‘optik okuyucu’ farkı

Eğitim Bakanlığı, Koleje Giriş Sınavı’nda (KGS) notuna itiraz eden bir kolej öğrencisinin Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne alınabileceğine dair karar üretti. Bazı kişiler buna itiraz etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Optik okuyucu hesapları ile kağıdı arasında fark vardı, Torpil söz konusu olamaz” denildi.

Fehime ALASYA

Eğitim Bakanlığı, Koleje Giriş Sınavı’nda (KGS) notuna itiraz eden bir kolej öğrencisinin Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne alınabileceğine dair karar üretti.

Bazı kesimler ‘torpil’ gerekçesiyle buna tepki gösterirken, Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada notların Kurul Üyeleri tarafından da kontrol edildiği ve öğrencinin giriş hakkı kazandığı ifade edildi.

Koleje Giriş Sınavı notuna itiraz eden bir öğrencinin, optik okuyucu hesapları ile kağıdı arasında fark olduğu tespit edilince 69 olan sınav notunun 80’e çekildiği ve koleje girişe hak kazandığı belirtildi, bazı kişiler buna itiraz etti.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı kişiler, ‘haksızlık yapıldı’ diyerek yedekte bekleyen öğrencilerin hakkının yenildiğini ileri sürdü.

Aktuğ: “Optik okuyucu hesapları ile kağıdı arasında fark vardı, Torpil söz konusu olamaz”

Eğitim Bakamlığı’ndan Talim Terbiye Dairesi Müdürü Mustafa Aktuğ ise “Bu çocuk hakkıyla kazandı, herkes kayıt olsaydı da bu çocuk yine de kayıt hakkı elde edecekti, bu öğrenciyi öğrenci sayısına ek 1 kişi olarak kayıt yaptık, kimsenin hakkını yemedik.” dedi.

Yapılan itirazın yasal çerçevede olduğunu anlatan Aktuğ, “Optik okuyucu hesapları ile kağıdı arasında fark vardı, bunu değerlendirdik, birçok sorusu vardı, kimileri doğru, kimileri yanlış, doğruları fazlaydı ve kayıt hakkı kazandı. Bunu kurul üyeleri de kontrol etti. Torpil söz konusu olamaz, biz bu insanları tanımıyoruz bile, hiçbir ilgimiz yok” şeklinde konuştu.

Aktuğ, okul idaresi de dahil kimseden bu yönde tepki almadıklarını kaydetti.