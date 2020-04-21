Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu’nda eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı, “Okullar ne zaman açılır söyleyemem, kararı Bilim Kurulu verecek” dedi, okulların açılmasından yana olduğunu belirtti.

Kolej sınavının yanı sıra diğer giriş sınavlarının da yapılacağını açıklayan Nazım Çavuşoğlu, “En az 30 gün önceden bildireceğiz, tüm öğrenciler mezun olacak” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşanan süreçte, alınan karalarda katkı koymak İsteyen herkesin görüşlerinden yararlandıklarını söyleyerek konuşmasına başladı.

10 Mart’tan beri okulların kapatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, koronavirüsün yatay seyretmesi, fazla kayıp olmamasında bu kararın etkili olduğunu vurguladı.

“İlk, orta, lise ve yüksek öğretim hesaba katıldığında öğrenci ve öğretmenler hesaba neredeyse 200 bin kişinin hareketini dondurduk” diyen Çavuşoğlu, “o vesileyle bugün bu noktadayız. Salgının minimize edilmesinde bu karar etkili olmuştur” şeklinde konuştu.

Salgının belli bir noktada kontrol altına alınmasının ardından eğitim kaybının, mezuniyetlerin konuşulmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu, “Mezun olacak öğrenciler mezun olabilecek mi diye merak edenler var. Elbette olacak. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin bakanlığımız paydaşlarla çalışmalar yapıyor” ifadesini kullandı.

Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, okullarda eğitime başlamak ve sınavları yapmakla ilgili bilim kuruluna yazı yazdıklarını ve bu hafta yanıt beklediklerini de açıkladı.

“Bizim için birinci mesele öğrencilerin eğitim kayıplarını gidermektir” diyen Çavuşoğlu, uzaktan eğitime günde 43 bin ila 20 bin ziyaret olduğunu kaydetti.

Sağlık, polis ve sivil savunma çalışanlarına teşekkür eden Çavuşoğlu, bu süreçte çalışmalarını sürdüren öğretmenlerimize de teşekkürü borç bildiğini belirtti.

“Şu anda yüzlerce ders, binlerce video çekiliyor, sabaha kadar yüklemeler yapılıyor” diyen Çavuşoğlu, çok kısıtlı olanaklarla uzaktan eğitim sürecinin yürütüldüğünü, ancak büyük tecrübe kazanıldığını ve bu tecrübeyi geliştirip, standartlaştırıp ülke eğitim sistemine kazandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki üniversitelerle, YÖK’le ve Türkiye’deki muhataplarıyla yoğun temas içinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “endişelerimizi, tereddütlerimizi, planlarımızı sürekli konuşuyoruz. Rektörleri de sürekli bilgilendiriyorum” dedi.

Öğrencilere yardım konusuna da değinen Çavuşoğlu, “2200 öğrenciden yardım talebi geldi. 1800 öğrenciye destek olabildik gıda paketi anlamında. 400’üne henüz yardımcı olamadık” ifadesini kullandık. Okullara dağıtılan sütler vardı. Okullardan topladık, üniversite öğrencilerine, belediyelere, karantinada kalanlara dağıttık. Destek hattı kurduk. Yüzlerce telefon geliyor her gün. Tümüne yanıt veriliyor. Endişeniz olmasın.” Şeklinde konuştu.

“Okulların açılmasıyla ilgili tartışmaları hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz doğal olarak açılmasına taraftarıyız. Ama önceliğimiz sağlıktır. Tarihi söylemesi gereken bilim kuruludur. Ben bu riski alamam. Okullar onların vereceği takvime göre açılabilir. Belirlenecek olan takvime göre tüm senaryolar üzerinde çalışılmaktadır. Önceliğimiz mezun olması gerekenler. Mezun olacaklarla ilgili olarak, gerekirse her sınıfı üçe bölerek bunlara bir proje yapacağız”

Çavuşoğlu, giriş sınavlarıyla ilgili de endişe duyulmaması gerektiğini, ilan edilecek tarihle sınav günü arasında minimum 30 gün olacağını, öğrencilerin çalışmak için en az 30 gün zamana sahip olacaklarını vurguladı.