‘Kolej çıkışlılar da Türkiye’de okuyabilecek’

Meclis Genel Kurulu, TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı kabul etti.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, protokolle, kolej çıkışlı öğrencilerin Türkiye’de okuma engellerinin ortadan kalktığını, bunun geliştirileceğini söyledi.

Protokollerle ilgili ‘Onay Anlaşmaları’ görüşüldü

Meclis Genel Kurulu, geçen hafta başlayan ve görüşmesi tamamlanan “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa tasarısı madde madde okundu ve tasarının tümü oylandı.

14 milletvekilinin katılmadığı oylamada tasarı 36 kabul oyuyla ve oy birliğiyle genel kuruldan geçti. Daha sonra, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Yasa tasarısı hakkında Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu bilgi verdi. Ardından tasarı madde madde okundu ve oylandı. Oylamaya katılan 32 milletvekilinin tümü olumlu oy kullandı. 18 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Genel Kurul’da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yasa tasarısıyla ilgili komite raporunu okuyarak tasarı hakkında kısa bilgi verdi.

Konuşmaların ardından (Onay) Yasa Tasarısı 36 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu:

“Protokolle, kolej çıkışlı öğrencilerin Türkiye’de okuma engelleri ortadan kalktı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren var olan sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, CSE ve A-Level sınavları hakkında yapılan açılımlar hakkında bilgi verdi, bu konuda eksiklik olduğunu söyledi.

Bu yıl TC ve AB ülkeleri için önemli bir açılım yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, kontenjanların kullanılmasında öğrencilerin çektiği sıkıntılara bir düzen gelmesinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin KKTC sistemine biraz yabancı olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, kontenjanlar konusunda peşine düşmesi gereken kişinin öğrenci olduğunu, bunun da güçlükle yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu geçen yıl bakanlığa A-Level sonuçlarıyla başvuran öğrencilerin yüzde yüzünü üniversitelere yerleştirdiklerini, Yurt Dışı Topluluklar Birimi ile bir mutabakat imzaladıklarını ve her yıl bu programdan mezun olan 40 öğrenciye en çok revaçta olan bölümlere burs verileceğini, bu öğrencilerin merkezi okullarda burslu olarak okuyabileceğini anlattı.

Bu eğitim modeline büyük destek verdiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, A-Level’den mezun olan öğrenciler için şeffaf bir kılavuz hazırlanacağını ve burs programını KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmesiyle ilgili bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Bu konuda kurumlar arası imzalar atılarak, bir eğitim açılımı yaptıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, protokolle, kolej çıkışlı öğrencilerin Türkiye’de okuma engellerinin ortadan kalktığını, bunun geliştirileceğini söyledi.

Karantina konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, ülkeye gelmek zorunda olan tüm öğrencilere sahip çıktıklarını, öğrenciler 1 Eylül’den sonra adaya tek PCR’la geldiklerinde ve hasta olmaları halinde tüm tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Üniversitelerin ayakta kalması için eğitime devam etmeleri gerektiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin Covit-19 mücadelesi kapsamında, mücbir sebepten dolayı seyahat edememeleri halinde, söz konusu ülkenin yasaklı ülke konumunda görmesi halinde yüzde 40 ve 50’yi aşmamak suretiyle eğitimin devamlılığı için uzaktan eğitim ve online eğitimin mümkün olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, her türlü desteğin öğrencilere verilmesini öngördüklerini ifade ederek, ülkenin en önemli alanını geliştirmeye çalıştıklarını ve yanlış olanı düzeltmek için elbirliğiyle çalışmak gerektiğini söyledi.



Özyiğit: “Öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerden yararlanması önemli”

TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı görüşmelerinde söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yükseköğrenimin son derece önemli olduğunu ve bu alana bağlı çok önemli sektörler geliştiğini, yükseköğrenimin ülkenin ikinci büyük ekonomik gücü anlamına geldiğini kaydetti.

Bu mutabakat zaptının içerisinde yapılan işbirliği çerçevesinde öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerden yararlanmasının önemine dikkat çeken Özyiğit, YÖK’ün bunu kendi üzerinden yapması önerisinde bulunduklarını ve bunun aşılması gerektiğini belirtti. Özyiğit, tasarıyla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ve destek vereceklerini söyledi.

Hamzaoğluları: “İskele-Karpaz bölgesindeki insanlar bu sistemin ne olduğunu bilmiyor”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, CSE-A-Level, O-Level’in önemine işaret ederek, İskele Karpaz bölgesinin, Lefke- Yeşilırmak bölgesinin bu eğitim siteminin neresinde olduğunu sordu.

İskele-Karpaz bölgesinde insanların bu sistemin ne olduğunu bile bilmediğine dikkat çeken Hamzaoğluları, Mehmetçik Ortaokulu’nun neden liseye dönüştürülmediğini öğrenmek istediğini belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nden bu yıl mezun olmadığını da anımsatan Hamzaoğulları, İskele-Karpaz bölgesinin her yıl yaklaşık 25 eksik öğretmenle yeni eğitim yılına başladığını söyledi. Geçici öğretmenlik konusuna da değinen Hamzaoğulları, bu konuda bakanlığın gerekli duyarlılığı göstermesini istedi.

Konuşmalar ardından, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı 36 kabul oyu ve 14 katılmayanla oy birliğiyle kabul edildi.