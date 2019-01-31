Kolcu kolları sıvadı

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’nın anlaşma sağladığı Teknik Direktör Derviş Kolcu takımı ile ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kolcu’nun yardımcılıklarını Kadir Hakel ve Ahmet Gardiyanoğlu yapacak.

Geçtiğimiz gün Teknik Direktör Hakan Sermaye ile yollarını ayıran Çetinkaya, önceki gün Derviş Kolcu ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı. Genç teknik adam yeni takımı ile dün ilk çalışmasını yaptı.

İlk çalışmasını yaptırdı

Teknik Direktör Derviş Kolcu antrenman başında takıma yönelik yaptığı konuşmada, takımın ilk devrede Hakan Sermaye ile iyi işler çıkardığını, aynı performansı, hatta daha iyisini yaparak güzel günler göreceklerine inandığını belirtti.

İlk sınav yarın

Derviş Kolcu yönetimindeki Çetinkaya, ilk resmi maçını K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin açılış maçı olan Baf Ülkü Yurdu maçında oynayacak.

Karşılaşma yarın Üner Berkalp Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak.

Faye iki hafta yok

Çetinkaya’da ilk devrede attığı gollerle dikkat çeken golcü oyuncu Faye Baptiste, sakatlığı sebebi ile iki hafta daha takımdan ayrı kalacak.

Devre arası hazırlık döneminde Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Faye’nin iki hafta sonra forma giyebileceği öğrenildi. Faye takımının Derviş Kolcu yönetimindeki antrenmanını saha kenarından takip etti.