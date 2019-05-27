“Kolay Yaşamlar” ARUCAD Art Space’te açılıyor

Kıbrıslı fotoğraf sanatçıları Buket Özatay ve Nilgün Ortaş’ın objektifinden görüntülenmiş işçi ve emekçilerin fotoğraflarından oluşan “Kolay Yaşamlar” isimli sergi 28 Mayıs Salı günü 19.00’da ARUCAD Art Space’te açılıyor.



Sömürü farklı çağlarda farklı formlarda ama her zaman bir realite olarak toplumlarda yer buluyor. İnsan denilen türün olduğu yerde eşitlik ancak bazılarının her zaman daha eşit olmasıyla sağlanıyor. Güce ulaşan insan, eşitliği sağlamaya değil, bozmaya motive oluyor, yoldaşlık ise sadece sömürülenler arasında geçerli oluyor.



İnsan doğasındaki gerçekliğin ne olduğu sorusunun cevabı ve eşitliğin, adaletin, dünyanın özeti bu sergide yer buluyor.

13 Haziran’a kadar devam edecek sergi hafta içi her gün 13.30-17.30, Cumartesi günleri 10.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa Saray Otel arkasındaki Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD’ın etkinlik mekânı Art Space’te ziyaret edilebilir.