Kolan Hastanesi’ne 2 Milyon 101 bin TL

Bakanlar Kurulu kararında, Sağlık Bakanlığı tarafından Kolan British Hospital’e sevk edilen ve buradan alınan hizmetler karşılığında oluşan 1 Milyon 190 bin TL’nin devlet tarafından ödendiği, buna ek olarak ise 911 bin TL’nin de ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Lefkoşa Burhan Nalabantoğlu Devlet Hastanesi’nin iyileştirilmesi ve salgın süresince sürekli dile getirilen ‘Pandemi hastanesi’ yapımıyla ilgili tartışmalar hala sürerken, devlet özel hastanelerden aldığı yardımlara ciddi kaynak ayırdı.

Kolan Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ‘Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Protokolü’ kapsamında söz konusu hastaneye 1 Milyon 190 bin TL’nin ödendiği, buna ek olarak 911 bin TL’nin daha ödeneceği kaydedildi. Alınan hizmetler karşılığında Kolan Hastanesi’ne toplam 2 Milyon 101 bin TL ödeme yapılacağı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, bu ödemelerin devletteki yetersiz yoğun bakım kapasitesine karşın özel hastanelere yapılan ‘rutin yoğun bakım sevkleri’ karşılığında ödendiğini ifade ederek, devlet hastanesinin kapasitesini arttırma çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Kolan’a 2 Milyon TL…

Kolan Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan teşhis ve tedavi hizmetleri protokolünün 21 Kasım 2018’de sona ermesi nedeniyle oluşan 911 bin TL’ye yaklaşık borcun ödemesi için karar çıktı.

Bakanlar Kurulu kararında, Sağlık Bakanlığı tarafından Kolan British Hospital’e sevk edilen ve buradan alınan hizmetler karşılığında oluşan 1 Milyon 190 bin TL’nin devlet tarafından ödendiği, buna ek olarak ise 911 bin TL’nin de ödenmesine karar verildiği belirtildi.

3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide bu ödemenin 2020 Mali Yılı Bütçesi altındaki ‘Yurt İçi Tedavi Görenlere’ kaleminden karşılanacağı belirtildi.

Çaygür: “Bunlar rutin sevk ödemeleri”

Yapılan bu ödemelerin pandemi veya Lefkoşa Burhan Nalabantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangınla ilişkili olmadığını ifade eden Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, özel hastanelere yapılan ‘rutin sevkler’ olduğunu kaydetti.

Çaygür, konuyla ilgili “2018 Aralık’tan 2019 Mayıs’a kadar olan sevklere karşı ödemelerdir. 2019’un bütçesinden ödenmesi gereken rakamlardı, bu nedenle Bakanlar Kurulu’ndan yetki istendi. Yakın Doğu’nun da ödendi.

Geçmişten günümüze dek olan şeylerdir. Yakın Doğu, Kolan ve Suat Günsel Hastaneleriyle olan sözleşmelerimiz bitti, onları yenileyeceğiz.

Yoğun Bakımlarda yer olmadığı zaman bu hastanelere sevk yapılıyor. Bunlar her zaman yapılan rutin sevklerdir.

Şu anda da yoğun bakım kapasitesini 11 yatak arttırdık, şimdi kullanıyoruz. Yanan yere de 15 yataklı yoğun bakım ünitesi yapmak istiyoruz, bu sayede bu yük de azalacaktır.

Yoğun bakıma örneğin 5 Milyon TL harcarsak, sevklere 10 Milyon TL veriyoruz, bunun önüne geçmek için çalışıyoruz. Yoğun bakım kapasitemizi arttırarak sevkleri çok aza indirgemeye çalışıyoruz.” dedi.