Kokainle yakalanan şahsa 3 gün tutukluluk

Girne’de tasarrufunda 10 gram kokain ile yakalanan zanlı D.Ö. ek tutukluluk süresi talebi ile bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Döşenci mahkemede olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 8 Mayı’ta, saat 16.30 sıralarında, Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlının üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram kokain ile, üzerinde kalıntı olan hassas terazi bulunduğunu anlattı.

Polis mesele ile ilgili zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ancak henüz teyit ve tekzibinin tamamlanmadığını, ayrıca bağlantısı olan bir şahsın daha arandığını belirterek 3 gün daha tutukluluk talep etti. Yargıç zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.