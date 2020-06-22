Kokain soruşturması tamamlandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı M.Ş., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, zanlının 18 tarihinde evinde yapılan aramada 3 gram 325 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde kokain kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının konu maddeyi 16 Haziran’da Güney Kıbrıs’tan 5 gram olarak ithal ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.