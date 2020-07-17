Kokain soruşturması sürüyor

Girne’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı H.T., ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek zanlının 15 Temmuz tarihinde, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Atabek, soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınan ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.