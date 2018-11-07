Kokain soruşturması sürüyor

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Başpınar-Lapta bölgesinde gerçekleşen operasyonda tutuklanan A. B, N. B, O.Ş, G. B, A. K. ve F.T. aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, bugün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede uyuşturucu operasyonunun Lapta- Başpınar bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı A. B.’nin kullanımındaki kiralık aracın polis tarafından durdurularak araçta arama gerçekleştiğini anlattı.

Zor, arama sonucu araçta ele geçirilen 2 gram kokain’in ardından zanlı A. B. ile beraber N. B, O. Ş. ve G. B.’nin tutuklanarak O. Ş. ve G. B.’nin itirafları sonucu operasyonu devam ettirdiklerini kaydetti.

Zor, zanlılar O. Ş. ve G. B.’in itirafları sonucu aralarında para toplayarak zanlı Fırat Tanık’a vererek zanlı A. K.’den uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirtti. Zor, zanlı A. K.’nin tespit edildiğini ve üzerinde 17 gram 17 paket kokain ve 1 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini anlattı. Soruşturma memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddenin önceki gün analiz yapılmak üzere Devlet Laboratuvarına gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, alınan üç günlük tutukluluk süresinde mahkeme emri ile zanlı F.T.’nin evinde arama yapıldığını uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan çok sayıda boş uyuşturucu paketi tespit ettiklerini kaydetti. Zor, zanlı A.K.’nin ise tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 60 Sterlin ve 400 TL nakit para ele geçirdiklerini belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, olayla bağlantılı 1 kişinin olduğundan şüphelendiklerini ve aranan emareler olduğunu ifade eden Zor, zanlıların altışar gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değinerek 6’şar gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.