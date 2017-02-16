Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BHTK), ‘KODUYLA BİRLİKTE NUMARA TAŞIMA’ için ihaleye çıkıyor.

Bu ay içerisinde ihalesi çıkılması planlanan sistemle, cep telefonu aboneleri isterse baştaki GSM operatörünün kodunu değiştirmeden, bütünüyle aynı telefon numarası ile diğer operatöre geçebilecek, GSM operatörleri için rekabet o zaman başlayacak…

‘Numaram değişecek’ endişesi ortadan kalkacak…

Numara taşıma, abonelerin kullandıkları operatörün kodunu (0542, 0533) değiştirmeden istediği operatöre geçiş yapabilme olanağını sağlayacak, operatöründen memnun olmayan abonenin ‘numaran değişecek’ endişesini ortadan kaldıracak.

Rekabeti sağlayacak!

Numara taşıma sisteminin hayata geçmesinin GSM sektöründe rekabeti sağlaması ve tüketicinin lehine sonuçlar doğurması bekleniyor.

Sistemin, abonelerini ‘kolaylıkla’ kaybedebilecek GSM Operatörleri’ni de yeni açılımlara yönlendireceği de beklentiler arasında.

Şartname İhale Komisyonu’nda!..

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, hazırladıkları şartnameleri İhale Komisyonu’na gönderdiklerini kaydederek, onay alınır alınmaz ihalenin gazetelerde duyurulacağını açıkladı.

6 ay sürecek yazılım sürecinin ardından numara taşımanın hayata geçirileceği de ifade ediliyor.