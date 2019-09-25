Koçluk al, diyet başarısını yakala!

Dilara Topcan

Bir türlü diyet konusunda başarı sağlayamıyorsanız farklı diyet denemeleri veya daha farklı teknikler de ne yazık ki sizleri uzun vadeli bir başarıya ulaştıramayacaktır. Esas sorun zihindeki blokajlarda yatıyorsa farkındalıkla bu blokajları yok etmeden diyette de başarıya ulaşmak pek de mümkün değildir... Peki koçluğun bu konudaki faydaları neler olabilir dersiniz?

Farkındalık kazandıkça yaşam zenginleşiyor

Bizler yaşama dair farkındalık kazandıkça aslında yaşamın ne kadar zengin olduğunu fark edebiliyoruz. Bunun sonucunda da yaşamımız gerçek anlamda ‘zenginleşmeye’ başlıyor... Aslında yaşam hep zengin ama odaklandığımız şey onun zengin yönleri değilse genellikle onun ne kadar da yoksun olduğu düşüncesinde sıkışıveriyoruz... İşte yaşama bu noktadan bakıyorken kendi sağlığımızı korumak, sağlıklı bir yaşam sürebilmek ve pek tabii diyet konusunda da başarı sağlayabilmek hayli zor bir hal alabiliyor… İşte buradan yola çıkarak yaşama dair daha farkındalıkla dolu bir siz oluşturabilmenin de total sağlığınıza olduğu kadar diyet sürecinize de katkısı büyük olacaktır…

Zihin bariyerlerini fark edebilmek...

Hedefinize ulaşabilmeniz adına zihninizde oluşturduğunuz bariyerleri fark edebilmeniz gerekiyor... Aslında bu bariyerleri de esasında yine ‘kendinizin’ oluşturuyor olduğunu koçluk seanslarında fark etmeye başlıyorsunuz… Fakat bu fark ediş öyle sıradan bir fark ediş de değil… Bu fark edişte kör noktalarınızda yatan, bugüne değin fark edemediğiniz fakat yaşamınızı adeta kontrol altında tutan ve sizi kısıtlayan blokajlarınızı görebilmek ve onlardan tamamen kurtulabilmek de var… Pek tabii bu durumu yazıyla anlatmak, anlatmaya çalışmak da çok zor… Bu deneyimi yalnızca koçluk alarak kazanabilmek mümkün oluyor…

Evet, başarabilirsiniz!

Şu an inanmıyor olabilirsiniz ama siz de o istediğiniz ideal kiloya, daha sağlıklı ve kendinizi daha özgüvenli hissedeceğiniz bedene kavuşabilirsiniz. Nasıl ki evinizi dilediğinizce dekore edebiliyor, evde yemek yaparken bile dilediğinizce yiyecekleri belli formlara büründürerek onları birer yemek haline dönüştürebiliyorsanız, bedeninizi de dilediğinizce dönüştürebilirsiniz! Yeter ki bu konuya dair önünüzdeki engelleri fark ederek yok edebilin…

KENDİNİZE BU SORULARI SORMAKLA BAŞLAYABİLİRSİNİZ…

Sizinle şimdi bazı sorular paylaşıyorum… Bu soruları kendinize mutlaka sorun ve cevaplarınızı arzu ederseniz de bir yere not edin… Bu soruları kendi kendinize soruyor ve cevaplıyor olmanızın bile size bir nebze de olsa yardımı dokunabilir…

-Diyetini başarıyla sürdürebilen bir siz nasıl bir sizdir?

-Farz edelim ki diyet sürecini tamamladınız ve tam de istediğiniz ideal kiloya ulaştınız… Bu noktada nasıl hissederdiniz?

-Bugünden itibaren diyet konusunda başarı sağlayabilmek adına 3 adet aksiyon adımı atacak olsanız bu adımlar hangi adımlar olurdu?

Hepimiz için farkındalık, huzur ve en başta da sağlıkla dolu bir hafta olmasını diliyorum… Sevgiyle kalın…