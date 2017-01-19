Kocias’a yönelik tartışmalar sürüyor 

Güney Kıbrıs’taki, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile ilgili tartışmaların ve açıklamaların hala daha devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bu yöndeki açıklamalara geniş bir şekilde yer verirken, bu yöndeki açıklamaların devam edeceğinin görüldüğüne de dikkat çektiler.

Habere göre DİSİ Meclis Grup Sözcüsü önceki gün yaptığı açıklamada, Kocias ile ilgili değerlendirme yapmaktan kaçınırken Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın öze ilişkin görüşlerinin örtüştüğünü belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yaptığı açıklamada dedikodunun hakim olduğu bir dönemi yaşadıklarını ifade etti.

Kiprianu açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs ve Yunanistan ilişkilerinin, çözüm çabalarında sahip oldukları temel dayanak noktası olması nedeniyle “göz bebeği” şeklinde korunması gerektiğine dikkati çekti.

DİKO, Kocias’a destek vererek Cenevre konferansının başarısızlığına ilişkin sorumluk yüklenmesinin, Yunanistan’ın, garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin mutlak çekilmesi çabasını yaraladığını belirtti.

EDEK ile Rum Ekologalar ve Vatandaşlar İşbirliği ise birer açıklama yaparak Kocias’ın, bilindik çevrelerin çabaları karşısında durarak bunları frenlediğini ifade etti.



Siyasi bir sorun

Öte yandan Simerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Cenevre’deki Kıbrıs konferansına ilişkin olanlar hakkında Euronews’a yapmış olduğu açıklamaya da geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Kocias, açıklamasında şahsına karşı planlanmış olaylardan söz etti.

Kocias, konferansta olanlara atıfta bulunarak BM’nin aniden gelerek Cuma günü siyasi istişareler yapmalarının mümkün olmadığını, bunun teknik gruplar düzeyinde yapılabileceğini söylediğini, bunun üzerine kendisinin, teknik grupların toplanmasından önce Dışişleri Bakanları ile iki toplum liderinin bu konuda anlaşması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Kocias, kendisinin bu sözü üzerine TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “iyi anlamadığını ve gideceğini” söylediğini savunurken, kendisinin gitmemesi ve konuyu ele almaları gerektiğini belirttiğini ancak Çavuşoğlu’nun ayrılarak Ankara’ya gittiğini ve kendilerinin(Yunanistan’ın) kaçtığını söylediğini savundu.

“Garantiler, müdahale hakları ve askerin kalmasının” Kıbrıs sorununun çekirdeğini teşkil ettiğini de belirten Kocias, Kıbrıs sorununun, Kıbrıs’ta “işgalin” kalmasından dolayı ortaya çıkan uluslararası ve siyasi bir sorun olduğunu da ileri sürdü.