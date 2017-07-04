Kocias: “Güvenlikle ilgili iki çalışma grubu oluşturulmalı”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, güvenlik durumu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması gerektiğini açıklayarak, çarşamba günü, generallerin himayesinde, askerin uzaklaştırılmasıyla ilgili ikinci bir grubun oluşturulacağı ümidini dile getirdi.

Crans- Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs ile ilgili konferansın öğleden sonraki toplantısına varışında, Kocias, iki çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı. “Birisi konusunda anlaşmaya varıldı ve çalışmaya başladı, ikincisi için de yarın sabah karar alınmasını umuyorum” dedi.

Kocias birinci çalışma grubunun Kıbrıs’ta yeni güvenlik sistemiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek, “biz müzakerede güvenliğin asker anlamına gelmediği konusunda ısrar ediyoruz çünkü bu 21. Yüzyıla değil, 17. ya da 18. Yüzyıla ait bir düşüncedir” dedi.

İkinci gruba gelince, Kocias, “ümit ederim yarın da askerin uzaklaştırılmasıyla ilgili grup ta kurulur ve bu konuda uzman askerlerimizin de gelmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konuyla hem fikir olup olmadığı sorusuna, Kocias, “kabul edip etmediğini bilmiyorum ama buna katılacak” yanıtı verdi.