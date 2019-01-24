LTB Başkanı ve TDP MYK üyesi Mehmet Harmancı, BRT’de Birinci Boyut'a konuk oldu, yerel yönetimlerin yanı sıra, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Harmancı, aynı programın dünkü yayınında HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun ‘Yolsuzlukla mücadelede Halkın Partisi’nin yalnız kaldığı, Hükümet ortaklarından yeterli desteği görmediğine’ ilişkin söylemlerinden rahatsızlığını da şu sözlerle dile getirdi.

"Gülşah Sanver Manavoğlu benim çok iyi bir arkadaşım ve çok da severim kendisini. Ancak partide sindiremeyeceğimiz bir şey söyledi aslında. Özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda hükümette yalnız kaldıklarını bahsetti. Açıkçası bu koalisyonun ruhuna bence doğru bir açıklama olmadı. Eğer bu konuda 35 yıllık KKTC tarihinde sadece aralıklarla 3.5 yıl iktidarda olan TDP'nin bir geçmişi varsa biz bu geçmişten onur ve gurur duyuyoruz. Anlımız ak, yüzümüz de hep aynaya bakacak şekildedir. Tek bir gram çekindiğimiz bir şey yoktur. Eğer bunun aksini söylüyorsa biz özür dileriz hükümetten çekiliriz. Ama eğer bununla ilgili bir dil sürçmesi yaşamışsa bunun da temize çıkarılması en büyük beklentimizdir".