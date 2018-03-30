KOALİSYON PARTİLERİ KARAR ALMADA GECİKİYOR

Yerel seçimler kapıya dayandı. Toplam 28 belediye ve yüzlerce muhtarlıkta seçim var. Her bir belediye için bir başkan ve nüfusa orantılı sayıda altı ile 22 arasında değişen meclis üyesi bulacaksınız. Bu da yetmez her muhtarlık için bir muhtar ve dört aza adayı bulacaksınız. Bulacağınız adayların adaylık müracaatı için gerekli evrakları eksiksiz hazırlatacak ve gününde başvurularını yapacaksınız. Zahmetli bir iş. Zamana gereksinim duyulan bir iş.

Yarın mart ayının son günü yerel seçimlerin bir temmuza bırakılacağını düşünürsek önümüzde tam üç ay var. Son bir ayının resmi seçim kampanyasına ayrıldığını hesaplarsak geriye bir şey kalmıyor.

Buna rağmen koalisyon partileri hala yerel seçim ittifakı için komite görüşmelerini sürdürüyor.

Zaman daraldı beyler. Siz “üzüm çöpü, armudun sapı” tartışmaları yaparken zaman hızla akıp gidiyor. Geç kalıyorsunuz. Hızlı karar vermeniz gerekir. Bakın UBP 28 belediyenin neredeyse tamamında adaylarını belirledi. Çalışmalara başladı bile. Muhtemelen meclis üye adaylarını da hazırladı.

Bu durumda seçime avantajlı girecek. Elbette mevcut belediye başkanları da rakipleri hala ortaya çıkmadığı için avantajlı duruma geldiler.

Benim naçizane önerim koalisyon ortaklarının bu aşamadan sonra birlikte seçime girmek için şartları zorlamalarıdır.

Yerel seçimler farklıdır. Bu seçimde partilerden çok adaylar öne çıkmaktadır. Ama bu kadar geç kalındıktan sonra ortaya çıkaracağınız adaylar yeterli çalışmayı yapmaya zaman bulamayabilirler.

Bu bakımdan 4 parti 28 belediyenin hemen tümünde işbirliği yaparak seçime gitmek durumundadır. Kuşkusuz bu işbirliği seçim sürecinde pratikte de kendini göstermelidir. Aksi koalisyon ortakları için hiç de iyi sonuçlar doğurmaz diye düşünüyorum.

Çünkü geç kaldılar.

Hızlı hareket edemediler.

Zamanında karar üretemediler.

Bu aşamada yapılması gereken başkanların inisiyatif alarak bu sorunu bu hafta sonu olumlu biçimde sonuçlandırmaktır. Bu başarılabilirse örgütler hızlı biçimde gerekli çalışmaları tamamlayarak süratle seçime hazırlanmalıdır.

Parti başkanlarının alacağı inisiyatif bu süreci tamamlamak ve olabilecek bütün yerlerde ortak adaylarla seçime gidilmesi yönünde karar üretmelidir.

Belki hükümet kurulduktan hemen sonra her parti kendi özgür çalışmasını yaparak adaylarını belirlemiş olsaydı bu seçime ortak girilmesi gerekmeyebilirdi. Hükümetin rüzgarıyla hükümet partileri yerel seçime avantajlı girerdi.

Ama geç kalındığı ve hala karar üretilemediği için hükümeti oluşturan partiler bu avantajlarını kaybettiler.

Bence daha fazla gecikmeden başkanlar inisiyatif alarak bu hafta sonu bu işi bağlamalı ve ortak adaylar hemen belirlenerek seçim startı verilmelidir.

Son bir not belirlenecek adaylar hangi partiden olursa olsun bütün koalisyon partileri kendi adayı seçime giriyormuş gibi çalışmalıdır.