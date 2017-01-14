Klima hırsızları yakalandı!

Şehir Planlama Dairesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan klima hırsızlığıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan A.K. (E-25), M.E. (E-31) ve V.B.(E-26) hakkında 3’er gün tutukluluk aldı.

10 ila 11 Ocak tarihlerinde 15:30-08:20 saatleri arasında, Şehir Planlama Dairesinin duvarında monteli bulunan 4 adet klima dış ünitesini ile 2 adet pencere tipi klimayı ve İskan Dairesinin sorumluluğundaki deponun duvarına monteli bulunan 2 adet pencere tipi klimaların kabloları kesilerek klimalar çalınmıştı.

Zanlılar önceki gün tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı ve haklarında tutukluluk alındı.

Personel fark etmişti

Hatırlanacağı üzere güvenlik kamerası ve bekçinin bulunmadığı dairede gerçekleştirilen soygun sabah işbaşı yapan personel tarafından fark edilmişti.

Soygun sonrasında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun daireye gittiği de öğrenilmişti.

Soygun günü YENİDÜZEN’e konuşan Şehir Planlama Dairesi’nde Baş Mimar Ayhan Çakmak, dairenin atıl vaziyette göründüğü için soyguna davetiye çıkardığını söyleyerek yaşanan bu olayla, dairenin acil olarak koruma, güvenlik ve bakıma ihtiyacı olduğunu önlem alınması gerektiğini vurgulamıştı.