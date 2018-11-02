Klasiklerden görkemli final

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) tarafından beş ayaktan oluşan ‘2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’ Bosphore Card Klasik Otomobil Rallisi’nin ardından tamamlanırken, düzenlenen ödül töreni ile kupalar sahiplerine takdim edildi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanlığı, Capital Radio ve City Mall Cyprus AVM katkılarıyla düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek uzun mesafeli klasik otomobil rallisi olma özelliğini taşıyan final sonrası şampiyonlar, Golden Tulip Hotel’de düzenlenen görkemli ödül töreniyle başarılı isimler kupalarına kavuştu.

Bosphore Card ana sponsorluğunda dördüncü kez gerçekleştirilen final rallisine 30 klasik araç katıldı. 27 Ekim cumartesi günü Lefkoşa Golden Tulip Hotel önünden start alan ekipler, sezon finali için kıyasıya mücadele ettiler. Oldukça güzel bir havada devam eden yarışın ilk ayağı Gazimağusa City Mall AVM’ye vararak tamamladı. Burada mola veren ve kısa bir sergi düzeni alan klasiklere halk yoğun ilgi gösterdi. Birinci gün ikinci ayak mücadelesi ise 14.30’da başladı ve iki saatlik etabın ardından Kaplıca’ya ulaşan ekipler ilk günü tamamladı.

28 Ekim Pazar sabahı kahvaltının ardından ikinci güne ve sezonun son etapları için start alan yarışmacılar, kısa bir parkurun ardından sezonumuzun ana sponsoru olan İskele bölgesinde bulunan Royalton Car Galeri’ye giriş yaparak 2018 sezonumuzun ralli kısmını tamamlamış oldu. İlk gün neticeleri resmi dernek sayfasından, ikinci gün neticeleri Golden Tulip Otel’deki ödül töreninde açıklandı.

Dereceler

Ülkenin ilk ve tek uzun mesafeli klasik otomobil rallisi olma özelliğini taşıyan final yarışında, 215 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerindeki 27 köy geçilerek 8 saatlik parkur süresi ve 3 saatlik özel etap zamanı tamamlandı. Bu yarışta, birbirinden zorlu 10 sabit hız testi (SHT) geçildi. Çok çekişmeli geçen yarışta, ‘Genel Klasman’ birincisi İsmet - Ayşe Tufan çifti, 1960 VW Beetle model klasik araçlarıyla oldu. İkinciliği 1979 model Mercedes Benz 350 SL otomobilleriyle Ali-Pembe Kelebek çifti, üçüncülüğü ise 1969 model Mustang Mach 1 arabalarıyla yarışa katılan Talmaç Başkaya-Buket Başkaya elde etti.

Final yarışında ‘Bosphore Card’ özel etabını Murat-Safiye Osmanoğlu ‘City Mall AVM’ özel etabını ise Talmaç - Buket Başkaya çifti kazandı. İsmet-Ayşe Tufan çifti, genel klasman birinciliğinin yanı sıra özel etapların ‘en ideal süresini’ de SHT 9-0.017 saniyeyle elde etti.

Aliusta: ” Adımıza Yakışır ,Sponsora Yakışır , Finale yakışır bir final yaptık ”

Final yarışında başarı elde eden ekipler ise kupalarını Golden Tulip Hotel’de düzenlenen ödül töreniyle aldı. Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan dernek başkanı ve yarış direktörü Burçin Aliusta, bu yıl toplam 10 resmi faaliyet düzenlediklerini belirterek hepsinin de klasikciler için ayrı önemi olduğunu vurguladı. Her yarış için canla başla çalıştıklarını ifade eden Aliusta, ‘en’ zorlu, ‘en’ kapsamlı ve ‘en’ uzun final yarışını sorunsuz ve başarılı şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Klasikler için yarış hazırlarken, büyük bir ekibin canla başla ve günlerce emek harcadığına dikkat çeken Aliusta, dernek yönetim kurulu üyelerine tek tek teşekkür etti.

Aliusta, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ne katkılarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sponsorların sezon finaline yakışır bir final organizasyonuna imza attıklarını vurgulayarak sponsorlar Bosphore Card Satış ve Pazarlama Müdürü Mürvet Yerli, Royalton Direktörü Acar Acabey, Golden Tulip Hotel Müdürü Kemal Üresin’e teşekkür etti. Aliusta son olarak 24 Kasım’da sezonun son faaliyetini yaparak, 2018 dönemini kapacaklarını söyledi.