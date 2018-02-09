Klasiklerde yeni başkan Aliusta

Halit Dağ

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanlığına Burçin Aliusta getirildi. 7. Olağan genel kurula tek aday olarak giren Aliusta, üyelerin onayını alarak Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin yeni başkanı oldu. Burçin Aliusta'nın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: İnanç Babaliki, Ali Köroğlu, Olgun Bıçak, İsmet Tufan, Talmaç Başkaya, Tolga Tekin, Murat Osmanoğlu, Fatoş Arca.