Klasiklerde şampiyonlar ödülleri aldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli ve Cyprus Wireless Slalom Şampiyonaları’nın ödül töreni düzenlendi. Geceye 200 kişi katılım gösterdi.

Lefkoşa’da’ yapılan baloda, şampiyonlar ödüllerine kavuştu.

Yoğun geçen faaliyet takviminde 2018 sezonunda Ali-Pembe Kelebek çifti, 2016 sezonu şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek, genel klasmanda hem pilotlarda hem de co- pilotlarda 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak, şampiyon oldu.

Çekişmeli geçen sezonun sonunda genel klasmanda pilotlarda ikincilik Talmaç Başkaya’nın, üçüncülük İsmet Tufan’ın; Co-pilotlarda ise genel klasmanda ikincilik Ayşe Kiprit Tufan’ın, üçüncülükte ise Buket Başkaya’nın oldu.

Bu yıl ilk kez organize edilen, Cyprus Wireless ana sponsorluğundaki slalom şampiyonasında usta pilot Aykut Sokullu üç yarışta da rakiplerine şans tanımayarak genel klasmanı üçte üç birincilikle tamamladı.

İkincilikte Coşkun Gürel, üçüncülükte ise en yakın rakibini bir puan farkla geçen Erdoğan Aşık yer aldı. Ödül törenine, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP Genel Başkanı, milletvekili Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Ali Pilli, İzlem Gürçağ, Olgun Amcaoğlu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, iş insanları, dernek üyeleri ve klasik severler katıldı.

Gecede konuklar, İnci Moreket’in müzikleriyle keyifli anlar yaşadı. Tören, kupaları dernek yönetim kurulu ve sponsorlar tarafından takdim edilerek muhteşem bir final ile tamamlandı.

Aliusta: “2018’de altın yılımızı yaşadık”

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak, 25 Mart 2018’de başlattıkları organizasyonlarını 25 Kasım 2018’de tamamladıklarını belirterek sadece sportif faaliyetlerle değil, kültürel anlamda da ülkemize hizmet verip, katkı koyduklarını söyledi.

Aliusta, 2018 sezonunda “Bir Başkadır Benim Klasiğim” sloganıyla başladıklarını ve 11 faaliyeti geride bıraktıklarına ifade ederek “Tüm etkinliklerimizi, sponsorlarımızın desteğiyle hayata geçirdik. Bize güvenen ve inanan insanlarla gönül birliği yaptık ve her biri kendi rekorunu kıran yarışlar ve faaliyetler gerçekleştirdik. 11 faaliyette toplam 745 klasik araca ev sahipliği yaptık” dedi.

“İlklerin yılı olacak” diye yola çıktıklarını ve amaçladıklarını başardıklarının altını çizen Aliusta, “Sponsorsuz faaliyet yapmayacağız” sözlerini yerine getirebilmenin gururu yaşadıklarını belirtti. Aliusta, sezonun ana sponsoru Acar Acabey ve Royalton ailesine, Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın ana sponsoru Cyprus Wireless Solutions Ltd.’e ve tüm sponsorlara teşekkür etti.

Aliusta, topluma daha faydalı bireyler yetiştirmenin, daha temiz bir gelecek yaratmanın, gençlerimize ve çocuklarımıza tarihimizi öğretmenin, anımsatmanın öncelikleri olduğuna dikkat çekerek işbirliğinden çok, gönül birliği yaptıkları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gençlerimize ve çocuklarımıza trafik bilincini aşılamak amacıyla 2018 sezonunda “Yollarda değil piste hız yap” projesinin ses getirdiğini ve takdir gördüğünü belirten Aliusta, 2019 sezonu için yeni hedefler belirlediklerini vurguladı.

Aliusta, “Yeni sezondaki hedefimiz, kendi rekorlarımızı geride bırakmak. Çıtayı yükseğe çıkardık, beklentileri fazlasıyla aştık. Hedeflerimizi büyüttük. Şimdi sırada kendi rekorlarımızı kırmak var. Üyelerimizin bizlere olan güveni ve desteği devam ettiği sürece, bizler kendimizi daha güçlü hissedeceğiz” dedi.