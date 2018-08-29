Klasikler ikinci slalom heyecanında

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) İlkbahar faaliyetleri tamamlanmasının ardından yaz organizasyonlarını sonuncusunu 29 Ağustos gecesi slalom yarışı ile tamamlayacak. Bu yıl ilk kez organize edilen Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası Cyprus Wireless Solutions LTD. ana sponsorluğunda 29 hazirandaki ilk yarış ile başlamıştı. Üç yarıştan oluşacak olan şampiyonanın ikinci ayağı 29 Ağustos Çarşamba gecesi Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde olacak. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, derneğin yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. İlkleri yaratan dernek Cyprus Wireless Slalom yarışını bir şenlik ve festival havasında yapılması için tüm imkanlarını seferber etti. İlk yarışta rekor katılım ve çok yoğun bir ilgiyle karşılaşan faaliyete yine rekor katılım olacak.

113 araç şu ana kadar kayıt yaptırdı

Kayıtların halen devam ettiği yarışmaya şu an itibariyle ülkemizin dört bir yanından 133 klasik araç kaydı yapıldı. Heyecan ve adrenalin dolu geceye, Cyprus Wireless Solutions LTD’in yanı sıra KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu da katkı sağlayacak. “Yollarda değil Pistlerde Hız Yap” sloganı ile başlayacak olan gece, pistin tam olarak kullanılması planlandı. Toplamda 2020 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden olacak olan yarışı izlemeye gelenler ise tamamen ücretsiz olarak yer alabilecekler.

130 Araçlık Dev Klasik Otomobil Kadrosu

2018 sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapan KTKOD yazın son faaliyeti için hazırlıklarını tamamladı. Yılın sekizinci faaliyeti olan slalom için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten dernek başkanı Aliusta, 25 yaşını doldurmuş onlarca klasik aracın geceye katılması beklendiğini söyledi. Kayıtların devam ettiğini belirten başkan Aliusta, yarışın yapılmasına saatler kala 133 klasik aracın kaydını yaptırdığını belirtti. Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na da ayrıca dernek üyelerine kayıtlarını yapmaları halinde 10 puan verecek olan yarış 29 Ağustos çarşamba gecesi saat 18:00’da kayıtların açılması ile başlayacak. Saat 19:00’da pistin tanıtımı için formasyon turunun ardından ise saat 19:30’da ilk klasik araç start alacak. Üç ayaktan oluşacak olan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası kendi içinde de bir katsayı ile puan vererek, yıl sonu şampiyona balosunda üç yarıştan topladıkları puanlar neticesinde hem genel klasmanda hem de kategorilerinde ilk üçe girenler kupalarına kavuşacak.

Kategoriler

Slalom yarışında olacak olan kategoriler, Genel Klasman, E – F – G Kategorileri, Kadınlar, Turing ve VW Beetle kategorileri olacak ve bu kategorilerde ilk üçe girenler kupa almaya hak kazanacak. Bu yarışta co-pilot mecburiyeti bulunmuyor. Kaydını yaptıran ve klasik aracı ile gelen dernek üyeleri, piste girmeleri halinde alacakları neticelere bakılmaksızın, ister piste girmeyip klasik aracını sergilemesi halinde Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 10 puan kazanacaklar. Katılım için herhangi bir üyelik şartı aranmayan heyecan dolu gecede katılım ücreti araba başına 50 Türk Lirası olarak belirlendi.

Donut heyecan verecek

Pistte ilk yarışa göre değişikliklerin olduğunu belirten Başkan Burçin Aliusta, yarış direktörü İsmet Tufan ile birlikte daha heyecanlı daha agresif bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. İlk yarışta kullanılan parkuru tamamen değiştirdiklerini belirten Yarış direktörü İsmet Tufan, bir ilk sayılacak olan ve tüm motorsporlarında son zamanlarda kullanılan seyir zevki yüksek “Donut” uygulamasını yapacaklarını söyledi. Hem izleyenlerin hem de yarışacak olanların bu bölgede bir show ortamı yaratmayı düzenlemeyi düşündüklerini söyleyen Tufan, izlemeye gelenler kadar yarışacak olanların da zevk alacaklarını söyledi. Gece DJ Halil ve Capital Radio Dj lerinin performansları ve Yaşar Köroğlunun sunumuyla devam edecek.