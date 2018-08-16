Klasikler geceyi renklendirdi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın yedinci faaliyeti olan “Şeher’de Gece Klasik Otomobil Rallisi”ni üçüncü kez tekrarladı. Ana sponsorluğunu Sami Doğan Motors’un üstlendiği yarışa ayrıca KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanlığı, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı yanı sıra Capital Radio da destek verdi. 63 klasik aracın kayıt yaptırdığı sezonun üçüncü klasik otomobil rallisine ilgi ve katılım oldukça yüksekti.

Birincilik Tufan çiftinin

KTKOD tarafından Geleneksel hale gelen ve başkent Lefkoşa sokaklarında yapılan “Şeher’de Gece Klasik Otomobil Rallisi, 12 Ağustos pazar günü Bakanlık ışıkları mevkinde bulunan Garfield Pub & Cafe’de kayıt yaptıran klasiklerin toplanması ile başladı. İlk aracın 18:30’da startı ile başlayan yarış, Dikmen, Boğazköy, Gönyeli, Yenikent,Dereboyu bölgelerinde devam ederek yine başlangıç noktası olan Garfield Pub & Café’ye giriş yapılarak tamamlandı. Toplam uzunluğu 38 km olan yarış üç Sabit Hız Testinden (SHT) oluştu. Lefkoşa’nın serin gece ortamında gerçekleşen yarış, akşam yemeğinin ardından açıklanan neticelerle birlikte düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Yarışı 1960 model WV Beetle otomobilleriyle katılan İsmet Tufan – Ayşe Tufan çifti kazandı. Bu ekip aynı zamanda da yarış içerisindeki mevcut ideal süresini de yapmayı başardı. SHT 2’deki ideal süreye 0,108 sn yaklaşarak, yarışın Best Time ödülünü de kazandı. Yarışın ikinciğini 1969 model Ford Mustang Mach 1 klasikleriyle Talmaç – Buket Başkaya çifti kazanırken, üçüncülük 1974 model Peugeot 504 model otomobilleriyle Şakir Akaylı – Buğra Tabağın oldu.

Genel klasman ödüller Dernek başkanı Burçin Aliusta, ana sponsor direktörü Sami Doğan ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon başkanı Hasan Karaokçu tarafından verildi. Ödül töreni ise Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla devam ederek, kupa almaya hak kazananlara kupalarını misafirler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Son yarış 29 Ağustos’ta

Dernek başkanı ve Yarış Direktörü Burçin Aliusta, yarış öncesi ralli ile ilgili bilgi verirken, bu tür klasik otomobil faaliyetlerinin temel amacının, klasik araçlarıyla birlikte insanların birkaç saat da olsa kendilerini geçmişe götürmek, otomobillerinin doğduğu yılları bir nebze de olsa yaşamak ve birlikte nostalji yaşatmak olduğunu belirterek, ana sponsor Sami Doğan Motors’a, katkı koyan tüm kuruluşlara ve yoğun ilgi gösteren tüm katılımcı ekiplere, dernek üyelerine teşekkür etti. Başkan Aliusta ayrıca Royalton Klasik Otomobil Ralli şampiyonasının yaz faaliyetlerinin sonuncusunu, 29 Ağustos gecesi Slalom şampiyonasının 2. yarışını Cemsa Karting tesislerinde düzenleneceğini söyledi.