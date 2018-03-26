Klasik otomobiller Namık Kemal Meydanı’ndaydı…

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “8. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi”ne katılan klasik arabalar, Mağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi.

Mağusa Belediyesi’nin yanı sıra Pekur LTD’in sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde yapılan etkinlik kapsamında geliri uyuşturucu ile mücadelede kullanılmak üzere resim satışı yapıldı. Etkinlikte ayrıca İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Öğrencilerinin üretimlerinin satışı da yapıldı.

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1947 ile 1980 yapım yılı arasındaki 100’ün üzerindeki klasik otomobilin sahipleri Lefkoşa’dan başladıkları gezilerinde Mağusa’nın Namık Kemal Meydanı’na gelerek otomobillerini sergilediler. Klasik otomobillere yoğun ilgi gösteren turistler ve yerli halk, araçları hem inceledi hem de onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Mağusa Belediyesi Halk Dansları erkinin gösteri yaptığı etkinlikte ayrıca Derneği Başkanı Burçin Aliusta tarafından Başkan İsmail Arter’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.