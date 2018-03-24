Klasik Otomobiller Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliği olan 8.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisinde Mağusa Namık Kemal Meydanı’na gidiyor.

8.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde, Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan, risk altındaki küçük çocuklar yararına düzenleniyor. Namık Kemal Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle renklenecek güne katılımın yüksek olması bekleniyor. Klasik araçların saat 13:00 gibi meydanda olması bekleniyor. Halkın ve klasikseverlerin eğenisine ziyaret edeileceği etkinlikte saat 17:00’ye klasikler meydanda kalacak.

Pekur Ltd. ana sponsorluğundaki faaliyet, Gazimağusa Belediyesi, Capital FM ve Tekin İletişim katkılarıyla yapılacak.



Araçların sergileneceği Mağusa Namık Kemal Meydanında, Komisyon tarafından Şubat tatilinde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlenen sanat kampına katılan Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan çocukların yaptığı resimler de satışa sunulacak. Satıştan elde edilen gelir de bu risk altındaki çocuklara yönelik kullanılacak.